Forskere har fået nok: Oprør mod Rane

Nedsabling af direktionen

Ekstra Bladet er kommet i bedsiddelse af de mere end seks tætskrevne sider med kommentarer i Nationalmuseets arbejdspladsvurdering. Her følger et udpluk af de stort set udelukkende kritiske og negative kommentarer rettet mod Rane Willerslev og direktionen fra museets afdeling Forskning-, Samling- og Bevaring.

Foto: Finn Frandsen

'Kritisabelt psykisk arbejdsmiljø. Stiller man kritiske spørgsmål til strategien er man imod strategien. Transparent ledelse er erstattet af lukket topstyring. Medarbejderindflydelse er afskaffet. Direktionens beslutninger kan ikke diskuteres. Erfaring og anciennitet har ikke længere værdi. Mistillid til medarbejderes evner og villighed til samarbejde og udvikling. Bygger nye siloer istedet for at bryde dem ned.'

'Utryghed og søvnløshed. Usikkerhed om fremtiden. For mange ændringer for hurtigt. Også i struktur.'

'Jeg oplever en høj grad af topstyring i organisationen som helhed, som truer originaliteten og arbejdsglæden.

Min enhed og min leder inspirerer og motiverer, mens jeg oplever en mangel på anerkendelse fra Direktionen af den eksisterende forskning og forskerstab. Vi er fulde af gode ideer og entusiasme, hvis vi tages med på råd i de faser, hvor ideer fødes og indflydelse reelt ligger.'

'Generelt er det vores opfattelse, at Nationalmuseet er blevet alt for topstyret. Der er for mange lag af ledere og mellemledere, som man skal forholde sig til. Alt for meget mødeaktivitet blandt ledere og mindre tid til medarbejdere. For mange beslutninger bliver taget uden inddragelse af af medarbejderne. Det betyder, at der i nogle enheder er sket ændringer i arbejdsområder/opgaver med det resultat, at der er mistrivsel og dårlig stemning. Det må kunne gøres meget bedre.'

'Det psykiske arbejdsmiljø blandt mine forskerkolleger, der især er knyttet til de samlingshavende enheder, er desværre meget dårligt. Der er udbredt modløshed og vrede over situationen - en følelse af at være kørt ud på et sidespor. Ikke i forhold til vore nærmeste ledere (forskningscheferne) - men i forhold til de prioriteter og dispositioner, der bliver taget af en ganske fjern topledelse. Jeg føler, at mange af disse dispositioner træffes uden det nødvendige kendskab til museumsforskernes særlige kvaliteter styrker. Fyringsrunder og heftige organisationsændringer har naturligvis også haft deres virkning på arbejdsmiljøet.'

'Min arbejdsplads er præget af usikre ansættelser, nedskæringer, negativ omtale, manglende anerkendelse og forståelse af de arbejdsopgaver der skal løses, usikkerhed i forhold til placering, og stadig forventning om øgede præstationer - og det gør det samlet set svært at møde glad på arbejde og at holde modet op i dagligdagen.'

'Mine forventninger til Nationalmuseets nuværende ledelse og dens evner til at skabe trivsel og godt samarbejde mellem gamle, trælse og nye, hippe personalegrupper lader sig desværre ikke formulere konstruktivt indenfor denne ramme.'

'Jeg har en oplevelse af, at den øverste ledelses ikke har bidraget positivt til at vende de negative momenter af det psykiske arbejdsmiljø til arbejdsglæde - tværtimod. Jeg synes således, at der i betydelig grad har været udvist manglende respekt for de enorme kvaliteter som findes i huset og, at der kun sjældent er gjort brug af disse i det fremadrettede arbejde.'