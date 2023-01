Forslag kan spare statskassen for milliarder: Regeringen afviser

Et billigere og grønnere forslag til en ny motorvej skal ikke undersøges nærmere, selvom det kan spare statskassen for milliarder, lyder det fra transportminister

Regeringen har gang på gang ladet danskerne forstå, at alle skal arbejde en dag mere for at få flere penge i statskassen til fremtidens forsvar.

Situationen er meget alvorlig, og vi skal alle sammen yde noget ekstra, har budskabet lydt. Med andre ord mangler der penge. Derfor skulle man måske tro, at forslag til at spare statskassen for unødvendigt dyre løsninger ville blive budt velkommen med kyshånd af regeringen.

Men et konkret forslag om den tredje Limfordsforbindelse, der potentielt kan gøres knap tre milliarder kroner billigere, har ingen interesse for regeringen i dens jagt på flere penge til statskassen.

Det drejer sig om den omstridte Egholm-motorvej i Aalborg, som to forskere nu er kommet frem til kan gøres både billigere og grønnere. For hvor den planlagte forbindelse står til at koste 7,3 milliarder kroner at anlægge, så viser forskernes beregninger, at to alternative løsninger står til at koste 4,5 milliarder kroner.

I stedet for en motorvej hen over øen Egholm foreslår de to forskere i stedet en forbindelse tættere på det nuværende tunnelrør, eksempelvis en helt ny City-tunnel. Ifølge en anden ekspert bekræfter de to forskeres beregninger, at alternativer til den planlagte Egholmlinje bør undersøges nærmere.

- Hvis man kunne løse de i øvrigt begrænsede, trængselsproblemer over Limfjorden med et billigere projekt, der har et større afkast, og som ikke har så stor lokal miljøbelastning, så burde man i det mindste undersøge det seriøst, siger Otto Anker Nielsen, der er professor og leder af DTU's transportdivision, til Ingeniøren.

Minister: Det koster også penge at undersøge

Der er tale om en mulig besparelse på knap 2,8 milliarder kroner, svarende til næsten et helt års store bededagsfri for alle danskere. Men der er ingen grund til overhovedet at undersøge muligheden nærmere, lader transportminister Thomas Danielsen (V) forstå.

Ekstra Bladet ville gerne have interviewet ham om sagen, men han har i stedet sendt et skriftligt svar gennem Transportministeriets presseafdeling.

Han indleder med at forklare, at den kommende Egholm-motorvej har været fastlagt siden 2014, og at der dengang blev set på flere forskellige løsninger.

'På den baggrund giver det ikke mening med yderligere beregninger af alternative linjeføringer. Det vil desuden skabe usikkerhed hos de borgere, der bor i nærheden af de foreslåede linjeføringer, og den usikkerhed mener jeg ikke de kan være tjent med,' skriver Thomas Danielsen.

Han skriver desuden, at den tredje Limfjordsforbindelse har været diskuteret i over 50 år. Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan lokale frygter, at arbejdet med den nye motorvej vil medføre en miljømæssig katastrofe for Aalborg.

Og så tilføjer Thomas Danielsen:

'Jeg vil desuden påpege, at det også koster penge at gennemføre ekstra undersøgelser'.