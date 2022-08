Forslag om kønsskifte bliver kaldt vanvid og får opbakning

På den ene side kalder Dansk Folkeparti det 'rablende vanvid', mens det hos støttepartierne De Radikale og Enhedslisten mildest talt vækker begejstring, at regeringen vil give børn ned til nul år mulighed for et juridisk kønsskifte.

Lovforslaget vil ifølge Jyllands-Posten blive fremsat til oktober - medmindre der kommer et valg i vejen - og det skal fjerne den nedre grænse for kønsskifte i CPR-nummeret.

- Jeg fatter simpelthen ikke, at en regering kan foreslå den slags. Det er et overgreb over for små børn. Det kan man simpelthen ikke tillade sig på nogen måde, siger Pia Kjærsgaard, som er værdiordfører i Dansk Folkeparti.

- Der er kun to køn. Punktum. Så er der nogle, som på en eller anden måde ikke er det ene eller det andet køn, og dem skal vi tage hånd om. Men vi skal passe med at gøre hele befolkningen så mærkværdige, at man allerede fra fødslen taler om juridisk kønsskifte, siger hun.

Hos Enhedslistens ligestillingsordfører, Pernille Skipper, er reaktionen en helt anden. Hun er glad for, at lovforslaget 'endelig' kommer.

- Jeg synes, at det at sætte grænsen på nul år er at respektere familiernes og børnenes ret til selv at bestemme over deres egen kønsidentitet, uden at vi formynderisk fra omverdenen skal sige, hvornår man er klar til at tage stilling til det, siger Pernille Skipper.

- Det vil jo være ekstrem individuelt.

De Radikale har ligesom Enhedslisten presset på for at få lovforslaget på lovprogrammet.

- I praksis vil der nok ikke være nogle nulårige, som skifter køn. Men der er jo nogle i børnehavealderen, eller når de starter i skole, som føler sig anderledes end det køn, de er født i. Så vi synes ikke, at der skal være nogle aldersgrænse, siger ligestillingsordfører Samira Nawa.

I dag går grænsen for juridisk kønsskifte ved 18 år. Regeringens lovforslag vil gøre den danske lovgivning blandt den mest liberale i Europa.

Allerede for to år siden foreslog regeringen at fjerne aldersgrænsen for kønsskifte helt. I den forbindelse blev Det Etiske Råd bedt om at tage stilling spørgsmålet.

Rådet foreslog at sætte grænsen ved 10-12-års alderen. Blandt andet med den begrundelse, at yngre børn har svært ved at overskue konsekvensen af et juridisk kønsskifte.

Både Pernille Skipper og Samira Nawa pointerer, at beslutningen om at skifte køn juridisk kan gøres om igen.

- Det et jo et tal. Det er ikke en operation, men folk taler nogle gange som om, at det er endegyldigt, siger Pernille Skipper.

Hos Venstre mener man, at aldersgrænsen for juridisk kønsskifte bør være 15 år.

- I Venstre ønsker vi i høj grad at hjælpe og imødekomme børn og unge, der har et dybfølt ønske om at skifte køn. Men samtidig ønsker vi at beskytte børn, så de ikke tager forhastede beslutninger, siger Maja Torp, ligestillingsordfører i Venstre.

Pia Kjærsgaard vil nu indkalde ligestillingsminister Trine Bramsen (S) i samråd.