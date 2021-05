Forsvandt under Mette F-besøg: Taske fundet hos pædofil færing

En taske fra statsminister Mette Frederiksens (S) besøg på Færøerne i 2019 er blevet en del af en større pædofilisag på de nordatlantiske øer.

Tasken er blevet fundet under en ransagning af en 42-årig færøsk mands bopæl. Her havde den ligget siden november 2019, da Mette Frederiksen aflagde Færøerne sit første besøg som statsminister.

Det skriver Kringvarp Føroya, Færøernes nationale tv og radio.

Dengang var den nu dømte mand chauffør i en af de busser, der fragtede statsministeren og resten af følget fra København rundt på Færøerne.

Den 42-årige chauffør er i april måned blevet dømt for grooming og mishandling af tre mindreårige drenge, og det var altså i forbindelse med ransagningen af hans hjem, at politiet i Thorshavn tilfældigt faldt over tasken.

I tasken fandt politiet både id-kort og dokumenter fra Statsministeriet.

Pressesekretær bar taske

Statsministeriet har ikke over for Ekstra Bladet ønsket at oplyse, hvem tasken tilhører, eller hvilke dokumenter den indeholdt.

En video fra besøget i 2019 viser imidlertid Statsministeriets tidligere ledende pressesekretær, Karen Clement, bære en taske side om side med statsminister Mette Frederiksen. Kort efter stiger de to ombord i en sort minibus.

Færingens opbevaring af tasken har resulteret i, at han i forbindelse med pædofilisagen ligeledes blev dømt for ulovlig omgang med hittegods.

Referatforbud

Retten på Færøerne havde i første omgang nedlagt referatforbud i sagen, hvilket er et opsigtsvækkende greb i en retssag af denne type.

Men Østre Landsret har siden hævet referatforbuddet, efter Kringvarp kærede afgørelsen.