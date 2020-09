Forsvar for Kofod: Gider ikke 179 engle

INTERVIEW: Søren Espersen vil ikke være med til at brændemærke udenrigsministeren for sexsag i 2008

Stop. Lad Jeppe Kofod være i fred.

Søren Espersen, mangeårige folketingsmedlem og udenrigsordfører for Dansk Folkeparti, vil ikke finde sig i, at Samira Nawa (R) fortsat ripper op i Jeppe Kofods sex-sag fra 2008, hvor han som 34-årig var sammen med en 15-årig til en fest i Socialdemokratiets ungdomsafdeling.

I et skarp opslag på Facebook omtaler hun kulturen på Christiansborg som rådden, fordi blandt andre Søren Espersen har taget Jeppe Kofod i forsvar.

Ordvekslingen startede da Samira Nawa udtalte, at hun ikke i lyset af hans fortid ville have gjort Kofod til minister.

- Nu har jeg været på Christiansborg i 25 år. Jeg synes ikke, vi har en rådden kultur. Det er letkøbte floskler, som man skal passer meget på med, lyder det fra Søren Espersen.

Alle er klar over det

Han har tidligere kaldt Samira Nawas angreb på Jeppe Kofod for 'en svinestreg'.

- Mig bekendt skete det for 12-14 år siden. Dengang var det en meget stor sag, som blev blæst ud i alle medier. Og det fortjente den bestemt.

- Jeppe Kofod bad om bod og bedring og var ked af det, som skete. Det fik en afgørende betydning for hele hans karriere. Den kom først for alvor i gang i forhold til EU.

- Det er uretfærdigt at hive den sag frem, som har fået al den pressedækning, man kunne forstille sig. Jeg kunne forstå, hvis det var en ny ting, hun havde gravet frem. Men den her sag er jo også af dit eget blad blevet dækket på alle mulige og umulige måder. Alle er klar over det.

- Nu skal vi så lige pludselig høre om det igen. Det er unfair. Jeppe har lagt sig ned og sagt undskyld for det hele. Og så i forhold til den pågældende pige.

- Men kan du ikke godt forstå at folk undrer sig over, at han stadig er i systemet. I dag er han udenrigsminister?

- Nej, det kan jeg ikke se. Hvis han havde begået tredobbelt mord på franske nonner, så havde jeg kunnet forstå det problematiske. Men alle må tage sin straf. Det her er en helt anden sag, end hvis det var en alvorlig mordsag. Så ville det selvfølgelig ikke kunne lade sig gøre.

- Det her er ikke i småtingsafdelingen, men i forhold til at en mand for tid og evighed skal være dømt ude fra alle offentlige embeder - det er ikke fair over for Jeppe Kofod eller nogen andre.

- Men er du ikke en gammel forstokket mand, som lever i fortiden. Er der ikke en ny virkelighed nu, hvor der er nultolerance over for den slags, som Jeppe Kofod har lavet?

- Jo, jeg er en gammel mand. Det er jeg klar over. Men i et retssamfund har vi det sådan, at det hedder forbrydelse og straf. Og forbrydelse var der altså ikke tale om.

- Men hvis man gør noget forkert, så tager man sine hug i pressen, som han gjorde, så er det ikke noget man behøver hive frem efter 12-14 år.

- I øvrigt ved jeg ikke, om der en ny virkelighed. Jeg synes, det er godt, at der bliver gjort op med de her ting. Og det er godt med de initiativer, der har været fra kvinder. Men det er ikke sådan, at en mand skal straffes for livstid.

Samira Nawa har sat fut i metoo-debatten på Borgen. Foto: Jens Dresling

179 engle - nej tak

- Jeppe Kofod udnyttede vel en magtposition som folketingspolitiker over for en DSU'er. Derfor ser mange det som utilgiveligt, det han gjorde. Og derfor finder de ham ikke egnet til jobbet som politiker, hvor han skal forvalte borgerne tillid?

- Prøv lige at høre her. En politisk virkelighed, som den vi har i USA, er det den, vi er ude efter?

- Vi så en højesteretsdommer, som ikke kom i embedet, på grund af noget som skete til en gymnasiefest for 80 millioner år siden.

Søren Espersen henviser her til den konservative Brett Kavanuagh, der i 2018 blev konfronteret med påståede seksuelle overgreb inden han slutteligt fik pladsen i USA's højesteret.

- Er det en samling af 179 engle på Christiansborg, vi ønsker? Det er den amerikanske virkelighed. Jeg synes, det er et rædselsscenarie, hvis det skulle ske.

- Vi vil ikke have 179 puritanere. Vi vil have nogen, som opfører sig ordentligt. Hvis de gør noget, som er forkert, skal de sige undskyld. Men jeg gider ikke, at vi får et amerikansk samfund, hvor vi graver ting frem.

- I USA er det alle, som går ind i et offentligt embede, som får endevendt deres skoletid. Sådan et samfund og politisk virkelighed ønsker jeg mig ikke.

- Så du mener, at en mand, der har lavet sådan nogle ting i dag, godt kan være udenrigsminister?

- Prøv at høre, hvis det først var kommet frem nu... Min pointe er, at det her er kendt af alle og enhver. Der har været skrevet spalte op og spalte ned. Ingen er i tvivl om, hvad der skete dengang.

Under den seksuelle lavalder

- Hvis det var kommet som en kæmpe afsløring i dag, så kan jeg godt forstå det. Så ville man sige wauw, er det lige smart det her. Men her er en sag, som har været endevendt. Og så hiver man det frem igen for lige at fortælle fremtidige generationer, hvad der skete dengang. Det kan jeg ikke lide.

- Men mange mener jo, at sagen netop ikke fik de konsekvenser dengang, som den burde have haft.

- Den fik da kæmpe konsekvens. Det blev endevendt i medierne. Der var ikke tale om en forbrydelse. Pigen var over den seksuelle lavalder, så der er ikke nogen forbrydelse. Det har der jo været i nogle af de andre tilfælde, som vi har set med voldtægt og voldtægtsforsøg mod kvinder.

- Så at hive en 12-14 år gammel sag frem, som egentlig har været endevendt, og hvor Jeppe Kofod i høj grad har fået sin straf i og med, at han i mange år har måtte trækkes med det her. På samme måde med den pige, han havde været sammen med.

- Du kalder det en straf at komme til Bruxelles?

- Jeg siger bare, der er grænser for hvor længe en sag kan holde til at blive diskuteret. Vi ved det hele i forvejen. Vi har set alt om den sag. Vi var helt inde i soveværelset. Så skal vi lige have en tur til for prins Knud. Det er ikke godt. Det er ikke godt gjort.

Hverken Uffe Elbæk (Frie Grønne) eller Lars Aslan Rasmussen (S) som også har kritiseret Samira Nawa har mere at tilføje.

Jesper Petersen, Socialdemokratiets politiske ordfører, skriver kortfattet i en sms:

'Jeg har forsvaret Jeppe Kofods mulighed for i dag at være minister. Men Samiras generelle indspark her, synes jeg, er super relevant. Vi står fuldstændig på samme side i forhold til at der er brug for at fastholde et fokus på at modarbejde sexisme. Det synes jeg, Sofie Lindes stærke tale og eksempel er et godt rygstød til.'

