Forsvarede valget: Nu fyrer Trump ham

Præsident Donald Trump har fyret direktøren for det amerikanske Agentur for Cybersikkerhed og Infrastruktur (Cisa), Chris Krebs.

Det oplyser præsidenten tirsdag på Twitter.

Her skriver Trump, at Krebs er blevet fyret, fordi han er kommet med 'vildt upræcise' bemærkninger omkring sikkerheden af det amerikanske præsidentvalg.

Hav tiltro

Chris Krebs har flere gange offentligt afvist Trumps udokumenterede påstande om, at der blev svindlet med valget.

Det har han blandt andet gjort i flere opslag på Twitter.

- Amerika, vi har tiltro til sikkerheden af din stemme, det burde du også have, skrev Krebs 13. november.

Cisa stod for datasikkerheden ved valget. Agenturet var også en del af den sammenslutning af føderale og statslige valgmyndigheder i USA, der torsdag kaldte valget 3. november 'det mest sikre i amerikansk historie'.

Udmeldingen faldt ikke i god jord hos præsident Donald Trump, og Chris Krebs skulle således flere gange siden have fortalt kolleger, at han forventede at blive fyret.

Venter på retssager

Præsident Donald Trump har endnu ikke erkendt valgnederlaget til demokraten Joe Biden, der blev udråbt som vinder 7. november.

Ifølge flere store amerikanske medier har Joe Biden vundet valget med 306 valgmænd mod Donald Trumps 232. Det skriver både CNN, The Washington Post og The New York Times.

Allerede på valgnatten erklærede Trump sig som vinder, og han har adskillige gange sagt, uden at fremlægge beviser for det, at han er blevet frarøvet sejren som følge af udbredt valg svindel.

Trump og Det Republikanske Parti har desuden bebudet søgsmål mod stemmeoptællingen i flere af de delstater, hvor Biden vandt.

Det har blandt andet ført til, at delstaten Georgia er gået i gang med en genoptælling af alle stemmer. Trump ønsker også en genoptælling af alle stemmer i Wisconsin.

