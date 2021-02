Forsvarer Mette F: - Plat og urimeligt

Det er over stregen at påstå, at statsministeren ikke tager afstand fra hadforbrydelser mod muslimer, selvom hun forholder sig tavs. Det mener S-profil

Hadforbrydelser har ingen plads i Danmark og skal tages dybt alvorligt, mener Socialdemokratiets retsordfører Jeppe Bruus.

Han afviser dog, at regeringen vil sætte særskilt ind for at komme hadforbrydelser mod muslimer til livs.

- Det skal ikke have plads i vores samfund, og vi skal tage det dybt alvorligt, men det mener jeg også, at vi gør, siger Jeppe Bruus.

Udmeldingen kommer, efter at Ekstra Bladet har kunnet fortælle, hvordan en muslimsk kvinde med tørklæde i weekenden blev overfaldet af et ældre ægtepar på en parkeringsplads i Søborg.

Overfaldt med ratlås

Bevæbnet med en ratlås tildelte de hende slag, mens parret råbte, at hun var en ’perkerluder’, og at hun skulle ’skride hjem til sit eget land’.

Parret blev efterfølgende anholdt og sigtet for vold, men ikke en hadforbrydelse. Episoden fik onsdag Sikandar Siddique fra Frie Grønne til at kræve handling fra Mette Frederiksen.

Men Jeppe Bruus mener, at regeringen allerede gør, hvad den kan for at stoppe problemerne.

- Jeg er enig med statsministeren, når hun siger, at hun hader handlingsplaner. Hun prioriterer handling over handlingsplaner, og det er jeg enig i.

Muslimsk kvinde overfaldet af ældre ægtepar

Det kræver få klik på Google at se, at regeringen har lavet handlingsplaner for klimaet, handlingsplaner for små og store virksomheder og handlingsplaner for antisemitisme. Hvorfor ikke en handlingsplan for at komme hadforbrydelser mod muslimer til livs?

- Vi har med politiaftalen lavet en aftale, der skal styrke politiets viden om hadforbrydelser, og det er jo en styrket indsats mod hadforbrydelser.

I december indgik et bredt flertal i Folketinget en politiaftale for 2021-2023. Det er rigtigt, at politiets viden om hadforbrydelser skal styrkes. Med aftalen opjusterer man blandt andet antallet af efteruddannelsesdage fra en til to. Er det nok handling?

- Det må vi jo se på ...

Advokat tordner efter overfald på muslimsk kvinde: - Klar hadforbrydelse

I et stort interview i Politiken sidste år gik Mette Frederiksen ud og tog afstand fra den stigende antisemitisme og bebudede, at der skulle lave en handlingsplan. Kan vi forvente at få et lignende interview i Ekstra Bladet, hvor statsministeren tager afstand fra overfald mod den muslimske minoritet og bebuder en handlingsplan.

- Jeg køber ikke den præcis, at hun ikke tager afstand. Det er noget, Sikandar Siddique har sagt. Selvfølgelig tager vi afstand.

Statsministeren holder sig normalt ikke tilbage med at poste opslag om vinduespudsning, makrelmadder og snevejr på sine sociale medier, men jeg har ikke set et opslag ...

- Jeg køber simpelthen ikke den præmis. Det er plat og urimeligt og forsøge at lave sådan et billede, at vores statsminister ikke tager afstand. Det, synes jeg, faktisk er at tage den her vigtige debat et sted hen, det ikke hører hjemme.

Læs det fulde interview med retsordfører Jeppe Bruus i boksen herunder:

Interview med Jeppe Bruus 21. januar blev Mette Frederiksen på Folketingets talerstol spurgt, om hun vil være med til at lave en handlingsplan målrettet muslimske kvinder. Til det svarede statsministeren, at hun ’ikke kan fordrage’ handlingsplaner. Hvad tænker du om det? - Jeg kan ikke svare på statsministerens vegne. ... Men det er vel det, du er blevet bedt om at gøre (Ekstra Bladet har bedt om et interview med statsminister Mette Frederiksen, men er blevet henvist til Justitsministeriet, der har henvist til Jeppe Bruus, red.). - Jeg er enig med statsministeren, når hun siger, at hun hader handlingsplaner. Hun prioriterer handling over handlingsplaner, og det er jeg enig i. Det kræver få klik på Google at se, at regeringen har lavet handlingsplaner for klimaet, handlingsplaner for små og store virksomheder og handlingsplaner mod antisemitisme. Hvorfor ikke en handlingsplan for at komme hadforbrydelser mod muslimer til livs? - Vi har med politiaftalen lavet en aftale, der skal styrke politiets viden om hadforbrydelser, og det er et markant og væsentligt bidrag. Det styrker politiets arbejde. Politiet afrapporterer hvert år på hadforbrydelser. Der kan man se, at antallet af anmeldelser er steget på baggrund af en kampagne fra politiet. Så der sker en masse på det område. I december indgik et bredt flertal i Folketinget en politiaftale for 2021-2023. Det er rigtigt, at politiets viden om hadforbrydelser skal styrkes. Med aftalen opjusterer man blandt andet antallet af efteruddannelsesdage fra en til to. Er det nok handling? - Det må vi jo se på ... Ifølge Tyge Trier, der er bistandsadvokat for en muslimsk kvinde, der blev overfaldet i weekenden, tøver store dele af politiet med at efterforske eventuelle racistiske motiver. Hvad tænker du om det? - Det er ikke min oplevelse, at politiet negligerer det her. Det er ikke det billede, jeg sidder tilbage. Institut for Menneskerettigheder og Det Kriminalpræventive Råd vurderer, at der findes store mørketal, fordi mange ikke anmelder hadforbrydelser. Hvad tror du, det skyldes? - Jeg tror, at der er flere ting, der spiller ind, men vi kan se, at der på baggrund af politiets kampagne ’Stop vold’ er sket en stigning i antallet af anmeldelser, og vi kan også se, at der er sket en stigning i antallet af anmeldelser mod vores jødiske minoritet. Nu nævner du selv den jødiske minoritet. I et stort interview i Politiken sidste år gik Mette Frederiksen ud og tog afstand fra den stigende antisemitisme og bebudede, at der skulle lave en handlingsplan. Kan vi forvente at få et lignende interview i Ekstra Bladet, hvor statsministeren tager afstand fra overfald mod den muslimske minoritet? - Jeg køber ikke den præcis, at hun ikke tager afstand. Det er noget, Sikandar Siddique har sagt. Selvfølgelig tager vi afstand. Statsministeren holder sig normalt ikke tilbage med at poste opslag om vinduespudsning, makrelmadder og snevejr på sine sociale medier, men jeg har ikke set et opslag … - Jeg køber simpelthen ikke den præmis. Det er plat og urimeligt og forsøge at lave sådan et billede, at vores statsminister ikke tager afstand. Det, synes jeg, faktisk er at tage den her vigtige debat et sted hen, det ikke hører hjemme. Vis mere Luk

Kvinden, der blev overfaldet lørdag, måtte efterfølgende på skadestuen for at blive behandlet for sine skader. Hun er udskrevet igen.

Københavns Vestegns Politi oplyste i første omgang, at der ikke var grundlag for at efterforske anmeldelsen som en hadforbrydelse, men har torsdag meddelt Ekstra Bladet, at man ikke afviser at udvide sigtelsen.