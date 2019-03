Forsvarer Pia K. i baby-ballade: Ansæt en barnepige

DF-folketingsmedlem Marlene Harpsøe mener, at det er helt på sin plads, at hendes partifælle og Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, smed en baby ud af Folketingssalen

Pia Kjærsgaards (DF) omstridte beslutning om at smide den konservative politiker Mette Abildgaards baby ud af Folketingssalen møder nu fuldtonet opbakning.

DF's folketingsmedlem Marlene Harpsøe finder det således også upassende, at Abildgaard tog sit lille barn med ind i salen på Christiansborg.

- Det virker mærkværdigt, at man tager et barn med i Folketingssalen, når der er debatter og afstemninger, lyder det fra DF'eren, der fortsætter:

- Jeg synes faktisk, at vi er meget rummelige i Folketinget, og man skal have lov til at have sine børn med ind på kontoret osv. Men Mette Abildgaard får en rigtig god løn i Folketinget, så der er jo mulighed for at ansætte en barnepige, så man ikke står i en situation, hvor man ikke har nogen til at tage sig af sit barn.

Kære @metteabildgaard - jeg synes det er en rigtig dejlig pige du har fået dig der, ingen tvivl om det. Men jeg må indrømme, at jeg synes det er lidt mærkeligt at tage sit barn med i folketingssalen til en afstemning. Helt fair at @Pia_Kjaersgaard siger det. #dkpol — Marlene Harpsøe (@MarleneHARPSOEE) 19. marts 2019

- Hvad kunne være uhensigtsmæssigt ved, at hun tog sit barn med i Folketingssalen?

- Det gør man bare ikke. Man tager ikke sine børn med i Folketingssalen. Længere er den sådan set ikke. Det kan godt være, at barnet på et tidspunkt er stille og roligt, men det andet øjeblik kan det komme til at larme i nogle situationer, hvor det ikke er hensigtsmæssigt.

- Så det handler om, at barnet kunne komme til at skrige højt under en debat?

- Det kunne være, at barnet kunne komme til at larme. Det gør børn. Børn skal have lov til at være børn, men de skal bare ikke have lov til at være i Folketingssalen i min verden. Så må man betale sig fra at få en babysitter.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Marlene Harpsøe. Foto: Rune Johansen

- Vi snakker 2019, skal det ikke være muligt at tage sit barn med i Folketingssalen?

- Nej, det synes jeg ikke, det skal. Det handler om, at man må planlægge sit arbejdsliv efter, at man har nogle børn. Og der må det være muligt at hyre en babysitter. Det gør alle muligt andre.

- Man kan tage sine børn med alle mulige steder. Skal Folketingssalen være et af de sidste steder, hvor det ikke kan lade sig gøre?

- Jeg synes ikke, at man kan stille det op på den måde. Jeg synes, at Mette Abildgaards lille pige er supersød at se på, og jeg holder rigtig meget af børn, men derfra og så til at tage sit barn med ind i Folketingssalen ... Hun skal være velkommen til at have sit barn på kontoret, men nede i Folketingssalen, hvor der skal være ro, og man skal koncentrere sig om debatten, virker det mærkeligt. Og det virker også lidt mærkeligt at gøre det til et mediestunt.

- Er det ikke udtryk for et gammeldags syn på, hvordan Folketinget skal fungere?

- Hvis jeg havde et ordinært arbejde på et kontor, så ville jeg heller ikke tage mit barn med på arbejde. Sådan tror jeg, at mange arbejdspladser fungerer.

Flere DF'ere er også på Twitter med opbakning til Pia Kjærsgaard.

kære @metteabildgaard Jeg er helt enige med Marlene. Din lille pige er utrolig dejlig og yndig, og @Pia_Kjaersgaard er om nogen utrolig glad for børn, så det har ikke noget med din lille datter at gøre. Men Folketingssalen er jo en arbejdsplads. #dkpol — Susanne Eilersen (@Eilersen_DF) March 19, 2019