Forsvarer tavs Kofod

Sex-sagen havde store konsekvenser for Jeppe Kofod dengang, og han har angret. Derfor må det være muligt at komme videre i politik, siger partifælle

Jeppe Kofod selv er tavs, mens ligestillingsordførere fra de Radikale og senest Alternativet tager skarpt afstand fra hans udnævnelse som udenrigsminister.

Partierne mener ikke, han er værdig til den tunge post på grund af sagen fra 2008, hvor han som 34-årig folketingsmedlem havde sex med en 15-årig pige efter at have undervist på et kursus i partiets ungdomsafdeling.

Se også: Alternativet til Mette F: Et svigt at udnævne Kofod

Socialdemokratiets politiske ordfører Jesper Petersen kommer nu den tavse udenrigsminister til undsætning midt i den fornyede debat om sexchikane.

Han påpeger, at Jeppe Kofod angrede og nedlagde sine poster dengang, og at det derfor også må være muligt at komme videre i politik.

- Men hvorfor skal han have et af de meste prestigefyldte politiske hverv?

- Mette Frederiksen har udpeget Jeppe Kofod til udenrigsminister, fordi han er meget kvalificeret til den post. Det er en sag, som aldrig forlader Jeppe Kofod. Og den blev med rette håndteret med meget stor alvor dengang. Det vi siger, er så også, at det må være muligt på et tidspunkt - når sagen har haft konsekvenser, og der er sagt undskyld - at det så er muligt at komme videre og varetage et politisk hverv, siger Jesper Petersen til Ekstra Bladet.

Se også: Forsvar for Kofod: Gider ikke 179 engle