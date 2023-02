Forsvarsminister åbner døren for danske kampfly til Ukraine

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) er 'åben for', at Danmark på et tidspunkt kan sende kampfly til det ukrainske forsvar.

- Jeg vil ikke afvise, at det på et tidspunkt kan være nødvendigt at se på et kampfly-bidrag, siger Troels Lund Poulsen fredag morgen til DR.

Han slår dog fast, at det er noget 'man skal have forberedt meget godt', og at der ikke er truffet nogen beslutning om det.

Efter donationer af kampvogne begyndte at strømme til Ukraine, er det kampfly, der fylder i debatten nu.

For under en uge siden lød det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at han tror på, at Vesten kommer til at levere kampfly til det ukrainske forsvar.

- Hvis du spørger mig som udenrigsminister, om den frie verden kommer til at levere fly til Ukraine, så tror jeg bestemt, at det ligger inden for det forventelige udgangspunkt, at det sker i den kommende tid, sagde Lars Løkke Rasmussen til Berlingske under en sikkerhedskonference i München i Tyskland.

Han svarede ikke direkte på, om det kunne være danske, og han påpegede, at det danske forsvar i årevis har været underfinansieret.

Lars Løkke Rasmussen understregede desuden, at det ikke er en beslutning, som ligger lige om hjørnet.

På samme sikkerhedskonference lørdag i sidste uge slog statsminister Mette Frederiksen (S) fast, at 'vi ikke har taget stilling til kampfly i Danmark'.

- Der er mange ting, ukrainerne har behov for. Her og nu er det kampvogne, artilleri og ammunition. Og i øvrigt at passe på soldaterne. Det er koldt i Ukraine, sagde Mette Frederiksen i München til flere medier.

I et interview med Ritzau torsdag i forbindelse med årsdagen for den russiske invasion lovede hun grænseløs dansk støtte til Ukraine.

- Man kan ikke opstille en grænse for, hvor langt økonomisk vi er villige til at gå, for det kan være vores egen fremtid, der er på spil, sagde statsministeren.

Af andre lande har Storbritannien og Frankrig vist sig åbne over for at levere kampfly til Ukraine på et tidspunkt. Også Polen er åben, men vil ikke gøre det alene, mens Slovakiet erklærer sig klar.

Danmark råder over 43 F-16-kampfly, hvoraf 30 stadig var en aktiv del af tjenesten i november 2022.

F-16-flyene er dog ved at blive udfaset, da Danmark har købt 27 nye F-35-kampfly til over 16 milliarder kroner.