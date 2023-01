Forsvarsminister vil have værnepligt for kvinder

Forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) vil gerne indføre værnepligt for kvinder.

I dag bliver alle mænd indkaldt til forsvarets dag, der tidligere hed session, når de fylder 18.

Kvinder bliver inviteret, men for dem er det frivilligt.

Selv om regeringspartnerne - Socialdemokratiet og Moderaterne - endnu ikke har meldt klart ud, vil forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen gerne have værnepligt for alle.

- Ja, det mener jeg. Vi skal have den ligestilling for mænd og kvinder i Forsvaret. Det er en udfordring for de kvinder, der aftjener deres værneret, at de ikke bliver målt på den samme skala, siger han i programmet 'Lippert' på TV 2 News.

Venstre har tidligere været åben for det, men forsvarsministeren melder nu klart ud.

Debatten er genantændt, efter at en række organisationer i Forsvaret har meldt ud, at værnepligten bør gælde kvinder.

Det mener både Forsvarets største fagforening, Centralforeningen for Stampersonel, Kvindelige Veteraner og Værnepligtsrådet.

Derfor er det på tide at ændre loven om, at kun mænd skal aftjene værnepligt i Forsvaret, lyder det.

SVM-regeringen varslede før jul, at de tre partier vil styrke værnepligten, som skal være længere og bedre.

De vil desuden arbejde for at sikre mere ligestilling mellem mænd og kvinder i det kommende forsvarsforlig.

- Vi skal have et forsvar, som afspejler det omkringliggende samfund. Derfor skal Forsvaret være mere attraktivt for mænd og kvinder.

- Noget af det, vi kommer til at se på, er en værnepligt med flere værnepligtige og en længere værnepligt, så du får nogle flere kompetencer og kan bruges, siger Ellemann til tv-programmet.

Der bliver uddannet over 4500 værnepligtige i hæren, flyvevåbnet og søværnet om året.

Typisk varer værnepligten fire måneder, men den kan være længere.

I Livgarden er værnepligten otte måneder, og i Gardehusarregimentets Hesteskadron er den 12 måneder.

Sidste år var 73 procent i værnepligten mænd. Kvinder udgjorde knap 27 procent.

Fælles for alle værnepligtige var dog, at de meldte sig frivilligt.

Alligevel mener de tre foreninger, at det er nødvendigt at opdatere loven.

I 1998 fik kvinder mulighed for at aftjene værneret.

Siden 2015 har myndighederne sendt en invitation ud i e-Boks for at oplyse kvinder om værneret.