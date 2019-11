Fortalte om chikane: Fik trusler og dickpics som svar

Klap i numsen og sexistiske kommentarer fra mandlige byrådskolleger blev i 2017 for meget for dengang 22-årige Sonja Marie Jensen (S), som sidder i byrådet i Nyborg Kommune.

Men selvom den unge politiker stod offentligt frem og fortalte om den grænseoverskridende adfærd, hun oplevede, satte det ikke en stopper for chikanen. Den blev i stedet digital.

- Det var jo lidt ironisk, at efter jeg stod frem og fortalte om den chikane, jeg oplevede, så havde jeg pludselig 10.000 gange så mange chikanerende beskeder i indbakken efterfølgende, siger Sonja Marie Jensen.

Sonja Marie Jensen (S) har oplevet adskillige former for chikane og trusler i sit virke som kommunalpolitiker. Og den digitale chikane eskalerede, da hun stod frem og fortalte om det. Foto: Ritzau Scanpix

Hun har oplevet alt fra dickpics på SnapChat under kampagnen til kommunalvalget i 2017 til dødstrusler. I 2015 gik en mand så vidt, at han truede med at brænde hendes hjem ned.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Også folketingsmedlem Mona Juul (K) har oplevet seksuel chikane. Hun fik nærmest morgenmaden galt i halsen, da hun modtog disse billeder fra en fremmed mand på Messenger. Hun har aldrig modtaget seksuelt chikanerende beskeder fra kvinder. Privatfoto

Ifølge Sonja Marie Jensen er det dog et offer, man som kvindelig politiker må være villig til at bringe.

- Rigtig mange kvinder i politik har oplevet chikane og glemmer nok ikke lige foreløbigt, hvad de har stået model til, men hvis vi bare kan gøre det en lille smule bedre for den næste generation ved at stille os frem og fortælle om det, så synes jeg, at vi er lykkedes, siger hun.

Flere bliver chikaneret

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan andre kvindelige politikere udsættes for digital, seksuel chikane blandt andet i form af dickpics.

Folketingspolitiker modtager dickpics: - Det er så klamt

Grov chikane: Politikere får dickpics

Ifølge kønsforsker og lektor ved Roskilde Universitet Christian Groes kan mandlige afsendere af dickpics sammenlignes med en moderne form for blottere, som opererer med en digital afstand til deres offer.

Og når det går ud over en offentligt kendt person, som for eksempel en politiker, kan der ligge stærke følelser bag.

- Det (dickpics, red.) er en kortsigtet reaktion på en form for vrede eller utilfredshed med den her politiker, og der er mænd, som somme tider opbygger en særlig form for vrede over for kvindelige politikere, som de ikke opbygger over for mænd, siger Christian Groes.

Den moderne blotter: Dickpics handler om magt

Sonja Marie Jensen tror da også, at problemet er større end som så.

- Jeg vil vove at påstå, at de kvinder, der siger, at de ikke har oplevet seksuel chikane i deres liv som politiker, enten har været ekstremt heldige, eller også vil de ikke stå ved det og anerkende problemet, siger hun.

En undersøgelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, KL og Danske Regioner viste i 2018, at fire ud af ti kommunalpolitikere oplevede chikane, trusler, hærværk og vold.

Har konsekvenser

Selvom Sonja Marie Jensen anerkender, at situationen er en anden nu, end den var for bare to år siden, har den digitale chikane, hun selv har været udsat for, fået hende til kraftigt at overveje sin deltagelse i debatten om seksuel chikane.

- Nu er #MeToo-bevægelsen kommet, og det har gjort det en smule lettere, men når man går ud og giver nogle eksempler på, hvad man har været ude for, så er det ikke omkostningsfrit, siger hun.

I en tid trak hun sig helt fra debatten og har derfor også været forskånet for den værste chikane siden. Men hun har aldrig overvejet helt at stoppe i politik.

- Når jeg har oplevet at blive hængt ud, så har jeg altid tænkt, at så må jeg modbevise dem, siger hun.