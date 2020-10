Fortalte partiet om krænkelse: Så ringede Frank

Det føltes som en ny krænkelse for Maria Gudme, da Frank Jensen ringede til hende.

Der var nemlig kun to dage efter Maria Gudme, der har været aktiv socialdemokrat i 11 år og er folkevalgt til regionsrådet i hovedstaden, havde sendt en mail til Socialdemokratiets partisekretær, Jan Juul Christensen, fortæller hun til TV2.

I mailen, der blev sendt 20. september i år, havde hun gjort opmærksom på en sag fra 2012, hvor selv samme mand, Frank Jensen, havde krænket hende.

Det gjorde han, selvom hun ikke havde givet samtykke til, at hendes henvendelse skulle gives videre til Frank Jensen.

Maria Gudme blev i 2012 krænket af overborgmester i København, Frank Jensen. Så ringede han hende op ud af det blå. Foto: Regionsrådet hos Region Hovedstaden

Rystede og havde kvalme

Til Jyllands-Posten fortæller Maria Gudme, at hun blev nervøs, da han ringede.

Bagefter havde hun kvalme og rystede. Partiet og partisekretæren Jan Juul Christiansen havde nemlig hverken kontaktet hende eller forholdt sig til henvendelsen forud for Frank Jensens opkald.

'Er lige blevet ringet op af min krænker,' skrev hun en besked til en anden kvinde i dansk politik, der også har oplevet at blive seksuelt krænket.

'Jeg har ikke givet samtykke til, at krænkeren kender min konkrete henvendelse til partiet, derfor har de helt tydeligt sagt det videre til personen.'

'Jeg er rigtig ked af lige nu at have haft oplevelsen af at tale med ham uden advarsel. Hvor han i øvrigt siger, at han ikke kan huske at have gjort det,' skriver hun i beskeden, som Jyllands-Posten kan vise.

Ekspert: Dobbelt krænkelse

At Frank Jensen ringer Maria Gudme op og benægter, at han kan huske episoden kan føles som endnu en krænkelse. Især, hvis han, som Maria Gudme siger, ikke undskylder, men derimod forsøger at få hende til at tie.

- Det bliver en dobbelt krænkelse. Først misbruger han sin magt til at krænke, og derefter forsøger han at fralægge sig ansvaret og prøve at lukke munden på ofret, siger Christian Groes, der er kønsforsker på Roskilde Universitet, til TV 2.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra både Jan Juul Christensen og Frank Jensen. Det har ikke været muligt.