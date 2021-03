Fortrolig orientering: Fem kvinder i Syrien er en mulig trussel

Flere af de danske kvinder, der opholder sig i Syrien sammen med deres børn, udgør ifølge de danske efterretningstjenester en mulig trussel mod Danmarks sikkerhed.

Det blev flere partiledere og udvalgte ordførere fredag morgen orienteret om under et fortroligt møde i Udenrigsministeriet, erfarer Ekstra Bladet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har PET og FE lavet konkrete trusselsvurderinger af de syv kvinder, der befinder sig i Syrien, og her vurderes fem af kvinderne at udgøre en trussel. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har efterretningstjenesterne ud fra en specifik skala lavet vurderinger af, hvor farlige kvinderne menes at være.

Her vurderes de fem kvinder til at være på niveau tre på en skala, der går fra et til fem.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har politikerne under dagens møde også fået oplyst, at to af kvinderne har modtaget våbentræning under deres ophold i konflitkzonen.

Fredagens møde i Udenrigsministeriet var sat i værk på baggrund af de FE-oplysninger, som i den seneste tid har kastet regeringen ud i en hidtil uset krise.

Efter mødet udtalte udenrigsminister Jeppe Kofod, at han sammen med forsvarsminister Trine Bramsen og justitsminister Nick Hækkerup havde givet politikerne en fortrolig briefing.

- Det er efterretninger om børn af fremmedkrigere, og i sagens natur kan jeg ikke komme yderligere ind på det, lød det fra Kofod, som efter Ekstra Bladets afsløringer har været - og stadig er - under voldsomt pres af Enhedslisten, Radikale Venstre og SF.

PET og FE satte ansigt på kvinderne

Mødet, der fandt sted i Udenrigsministeriet, varede ca. en time, og ifølge Ekstra Bladets oplysninger deltog chefen for PET, Finn Borch, samt Svend Larsen, der er fungerende chef for Forsvarets Efterretningstjeneste.

Foruden orienteringen af de konkrete trusselsvurderinger blev der på mødet også sat ansigt på de kvinder og børn, der opholder sig i de syriske teltlejre, al-Hol og al-Roj, og politikerne fik et konkret indblik i, hvem kvinderne er, hvornår de er udrejst til Islamisk Stat, og hvad de ifølge efterretningstjenesterne har lavet, mens de har opholdt sig hos terrorbevægelsen.

Derudover fik politikerne et indblik i, hvor mange børn kvinderne har, og hvilke af de kurdisk-kontrollerede lejre de befinder sig i.

Mødet virkede dog ikke til at dæmpe gemytterne mellem regeringen og støttepartierne.

Radikale Venstres politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, ville således ikke frede Jeppe Kofod efter mødet. Tværtimod afviste hun at udtrykke tillid til udenrigsministeren, der skal i samråd om sagen i den nærmeste fremtid.

- Der har ikke været noget formildende ved mødet. Vi er heller ikke blevet mere tilfredse med Jeppe Kofods indsats, lød det.

