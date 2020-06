Fortrolige papirer: Dan J. tromler S-borgmestre

Lækket udkast til en skralde-aftale afslører, at klimaminister Dan Jørgensen ikke har tænkt sig at give efter for kritiske borgmestre

Klimaminister Dan Jørgensen (S) vil ikke overgive sig til de socialdemokratiske borgmestre, som trygler ham om at droppe et opgør med kommunernes skraldemonopol.

Det fremgår af et fortroligt udkast til den aftale om fremtidens grønne skraldesektor, som politikerne ventes at forhandle på plads inden længe.

'Der stilles krav til kommunerne om udbud af behandlingen af det genanvendelige husholdningsaffald, herunder sortering af genanvendeligt affald.'

'Kommunale anlæg til behandling og sortering af genanvendeligt husholdningsaffald skal udfases,' lyder det i udkastet, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Sure borgmestre

Som et led i de store grønne ambitioner vil regeringen fjerne kommunernes skraldemonopol. I dag er det sådan, at kommunerne har eneret over skraldet. Ved at åbne for et friere marked håber regeringen med klimaministeren i spidsen at øge sorteringen af skrald til gavn for miljøet.

Disse planer har mødt stor modstand blandt en række borgmestre - ikke mindst flere af Dan Jørgensens partifæller. Ekstra Bladet har ved flere lejligheder kunnet beskrive, at borgmestrene har sendt breve til bl.a. Dan Jørgensen, hvor de har advaret kraftigt mod at ophæve det kommunale skralde-monopol.

Blandt disse er Albertslunds borgmester Steen Christiansen (S). Han er slet ikke tilfreds med, at Dan Jørgensen tromler videre med sin plan.

- Jeg vil på det kraftigste anbefale, at man forlader det spor hurtigst muligt. Kommunerne har 'hands on' på affaldssorteringen - fra kildesorteringen i husstanden til håndteringen af affaldet videre frem. Så det giver ikke nogen mening, siger han.

Dødsliste

Under forhandlingerne har Dan Jørgensen mødt krav om at udlevere en dødsliste over de kommunale forbrændingsanlæg, som skal lide døden, når mindre skrald skal brændes af og i stedet genbruges.

Dan Jørgensen afviser dog ved forhandlingsbordet at udfærdige en dødsliste. Det skal være op til det frie marked at afgøre, hvilke forbrændingsanlæg der ikke overlever, mener ministeren og hans folk.

En knast ved forhandlingsbordet er ligeledes, forstår Ekstra Bladet fra kilder med indsigt i diskussionerne, hvad der skal ske med de enorme beløb, som kommunerne risikerer at miste, hvis skraldet bliver konkurrenceudsat. Mange kommuner har stor gæld i nybyggede grønnere forbrændingsanlæg. Hvad skal der ske med de penge, hvis flere må dreje nøglen om?

Albertslunds borgmester Steen Christiansen er ikke i tvivl om, at der vil ende en regning hos borgerne.

- Hvis man vælger at gå denne vej, vil man vælte million-store omkostninger over på skatteborgerne. Store dele af de anlæg, der findes i dag, skal rekapitaliseres, og der er lange afskrivnings-horisonter på anlæggene i dag. Så det absolut ikke ok, siger han.

Netop dette spørgsmål fremhævede flere borgmestre med Københavns Frank Jensen i spidsen desuden i et brev til Dan Jørgensen forleden.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Dan Jørgensen, men indvil videre forgæves.

