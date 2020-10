Fortryder ikke sexisme-døgn med Østergaard

'Sexisme er hverdag for mange studenter'.

Sådan lød det blandt andet fra de radikales nye leder, Sofie Carsten Nielsen, i en video fra oktober, hvor hun diskuterer sexisme med den daværende leder, Morten Østergaard.

Videoen var afslutningen på et helt døgns samtaler om sexisme, hvor de to parti-spidser var rørende enige om, at sexisme skal bekæmpes, og at ledelser må gå foran.

Det skete under titlen: 'Virkeligheden kalder. Vi vil ikke tie'.

Sag med student

Men i videoen nævnes intet om de sager mod Morten Østergaard, som også Sofie Carsten Nielsen på det tidspunkt kendte flere af.

Herunder sagen mellem Morten Østergaard og den daværende student, Katrine Robsøe, der i dag er Folketingsmedlem for partiet.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Sådan her lød det, da Morten Østergaard blev spurgt, om Lotte Rods krænker kan bliver minister - inden det var kendt i offentligheden, at krænkeren er ham selv. Foto/redigering: Mikkel Tariq Khan/Emma Svendsen

Ikke mærkeligt

Ekstra Bladet har spurgt Sofie Carsten Nielsen, om hun ikke synes, at det var mærkeligt at lave en video med Morten Østergaard - som hun i en sms til Ida Auken har kaldt 'klam' - når hun dengang vidste, at der var flere sager om sexisme med netop ham som hovedperson.

I interviewet øverst i artiklen kan du høre Sofie Carsten Nielsens refleksioner, som i korte træk er, at hun afviser alt.

Filosoferede over sexisme: Det stikker dybt

Videoen med Morten Østergaard og Sofie Carsten Nielsen er fra den 3. oktober, og på det tidspunkt var Østergaards sager ikke kendt i offentligheden.

Sofie Carsten Nielsen kendte dog under hånden - skulle det senere vise sig - både til studentermedhjælperen Katrine Robsøes, til en sag med Lotte Rod, og til Østergaards gramserier på Ida Auken.

I videoen funderer Østergaard også over, hvad sexisme er for noget:

- Vi har tænkt, at der er nogle, der skal have et rap over nallerne, fordi de ikke kan holde fingrene for sig selv. Men det stikker dybere end det, filosoferer han.

- Netop, lyder det forstående fra Sofie Carsten Nielsen, inden hun så taler om, hvor vigtigt det er at 'aftaburisere' debatten, uden dog at blive mere konkret.

Se Brian Weichardts interview med Sofie Carsten Nielsen øverst i artiklen