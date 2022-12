Forudser kæmpe kaos: Ambulanceførere i stor julestrejke

Det vil gå ud over patienterne.

Ambulancemandskab sluttede sig onsdag til den omfattende strejke, der har ramt Storbritannien op til jul.

Det kommer, efter at britiske sygeplejersker tirsdag nedlagde arbejdet for anden gang og gik på gaden med krav om at få mere i løn. Nu advarer læger om kolossale konsekvenser for dem, der får brug for at komme i kontant med sundhedsvæsnet henover julen.

Britiske sygeplejersker demonstrerede tirsdag i London med krav om højere løn. Onsdag ventes ambulanceførere at slutte sig til dem. Foto: Maja Smiejkowska/Reuters

Planlæg din fødsel

Overlæger beder ifølge britiske The Guardian folk om at tænke sig om, før de ringer efter en ambulance.

- Folk, der skal føde, bliver nødt til at planlægge, hvordan de kommer til hospitalet, lyder det fra Londons største gruppe af hospitaler.

En brancheorganisation advarer over for BBC om, at når tusinder af ambulanceførere og reddere slutter sig til strejken, går Storbritannien ind i en 'meget farlig tid'.

- Vi ønsker ikke at gøre folk urolige, men vi er nået til et niveau, hvor vores ledere føler, at det er nødvendigt at sige, at de ikke kan garantere for patientsikkerheden, siger Matthew Taylor, chef for NHS Confederation.

Ambulancereddere strejker over hele landet i Storbritannien. Foto: Henry Nicholls/Ritzau Scanpix

Mindst tre ambulancetjenester har meddelt, at de er så meget under pres, at de må prioritere, hvem der får hjælp. I værste fald kan de kun rykke ud til livstruende situationer.

Det har fået regeringen til at lægge planer om at indkalde 750 mand fra hæren, som skal køre ambulancekørsel og dermed mindske de potentielt alvorlige konsekvenser af strejken.

Briterne går en kaotisk juletid i møde, hvis de skal ud at rejse. Foto: Peter Nicholls/Ritzau Scanpix

Rejsekaos

Arbejdsnedlæggelserne har bredt sig i dagene op til jul. Også strejker blandt togpersonale og i paskontrollen truer med at kaste juletrafikken ud i kaos.

Desuden har lærere, offentlige embedsmænd samt ansatte inden for energi og transport meldt sig klar til faglig kamp.

Landets konservative regering har hidtil afvist at give efter for sygeplejerskernes krav om en højere løn efter flere år med nedgang i reallønnen.

For tiden har Storbritannien en inflation på 11 procent.

Det har fået sundhedspersonalet til at true med flere strejker i det nye år, hvis regeringen fortsat ikke vil tale om deres løn.

Meningsmålinger viser, at et flertal af den britiske befolkning støtter sygeplejerskernes krav om en lønstigning.