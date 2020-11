Forvirret over Mink-Mogens' mange forklaringer? Stil Joachim B. spørgsmål her

Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen er klar til at svare på alle de spørgsmål, du måtte have

Søndag vidste Mogens Jensen godt, at der ikke var lovhjemmel til at beordre alle mink aflivet.

Mandag trak ministeren i land - der var nu kun tale om en anbefaling. Og tirsdag lød det så, at ministeriet havde været klar over, at der IKKE var lovhjemmel til et påbud.

Er du også forvirret over de mange forklaringer i mink-mysteriet? Så er du langtfra den eneste.

Gense samråd

Fødevareministeren er fortsat hårdt presset i sagen om den ulovlige ordre om aflivning af samtlige landets mink-besætninger. Onsdag eftermiddag var han kaldt i samråd. Se eller gense samrådet her.

