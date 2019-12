Fotograf undrer sig over 'vred' Mette F.

Mette Frederiksen blev ifølge en fotograf vred over et billede, hvor hun havde lukkede øjne. Nu fremstilles hun med lukkede øjne på forsiden af Ud & Se

Freelancefotograf Klaus Holsting fik sig noget af et chok, da Mette Frederiksen - ifølge ham - på årets folkemøde vendte sin vrede imod ham.

Den daværende formand for Socialdemokratiet og nu statsminister var én blandt 90 politikere, som fotografen havde portrætteret i sin udstilling 'halvfems', hvor alle billederne er taget, mens politikeren blinker, og det huede ikke Mette Frederiksen.

'Da vi stod over for hinanden og det gik op for dig, at jeg var fotografen bag billederne, blev du vred og sagde, at de billeder overhovedet ikke havde din sympati. Dine øjne lynede, og du vendte dig om og gik din vej, før jeg fik et ord indført', skriver Klaus Holsting i et Facebook-opslag henvendt til statsministeren.

Men Mette Frederiksen har tilsyneladende ikke noget imod at lade sig portrættere med lukkede øjne. I december-udgaven af DSB's magasin Ud & Se er et sådant billede netop på forsiden, og det undrer Klaus Holsting.

- Det har undret mig lige siden, hvorfor hun blev så vred, og derfor tænkte jeg, at jeg godt kunne tillade mig at spørge hende igen, nu hvor hun poserer med lukkede øjne på forsiden af Ud & Se. Det er ikke en kritik, jeg retter, men et åbent spørgsmål om, hvorfor hun tog sådan på vej, siger Klaus Holsting til Ekstra Bladet.

Kontroltab

Klaus Holsting forklarer om sin udstilling, at den ikke er rettet mod nogle bestemte personer, men fremstiller politikere generelt.

- Jeg udsætter i udstillingen politikerne for et kontroltab. Jeg tager kontrollen fra dem og giver den til publikum. Projektet handler sådan set om, at vi er vant til at se politikere i en eller anden situation, hvor de skal sælge os et budskab eller overbevise os om noget. I mit projekt har jeg fjernet den agenda, siger han.

Ifølge ham selv er Mette Frederiksen den eneste politiker, der har reageret negativt på projektet.

Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup hæfter sig ved, at det netop er kontrol over situationen, der får en politiker som Mette Frederiksen til at stille op i portrætter som det i Ud & Se.

- Det, der kendetegner sådan nogle lange portrætter, er ofte et indtryk af, at her kommer vi rigtig tæt på hovedpersonen, og det gør vi givetvis også. Men den slags interviews er jo alligevel ofte karakteriseret ved, at der er et totalt fravær af alt kritisk journalistik, og det er også derfor, politikerne gerne stiller op til det. Så kan de sidde der og ligne nogen, der gerne vil fortælle om sig selv og dele ud af sig selv, men det er alligevel på en fuldstændig omkostningsfri måde, siger han.

Ifølge Qvortrup ligger der en helt klar strategi bag portrættet i Ud & Se fra statsministerens side.

- Ud & Se er jo et ekstremt godt medie at være i, det ligger jo der, hvor folk har masser af tid til at læse, og det er de helt almindelige mennesker, man når ud til. Så det er en glimrende måde at profilere sig på, og man kan ikke bebrejde politikere, at de gør det.

- Det, man kan filosofere lidt over, er måske snarere fraværet af optrædener alle andre steder, hvor man kan risikere at blive mødt med kritiske spørgsmål, lyder hans analyse.

Statsministeriet oplyser til Ekstra Bladet, at Mette Frederiksen ikke har kommentarer til sagen.