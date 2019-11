Fra i dag skal du rejse i god tid

Den socialdemokratiske regering er så bekymret for bandekriminalitet, at den fra i dag indfører periodisk grænsekontrol til Sverige.

Det betyder, at du skal regne med, at det kan tage længere tid at komme hjem end hidtil, oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Desuden skal rejsende huske rejselegitimation - det betyder i praksis pas eller kørekort.

Det slås fast, at kontrollen kun vil finde sted på tidspunkter, hvor politiet finder det klogt.

- Vi går målrettet efter den organiserede kriminalitet, og det er målsætningen, at den almindelige rejsende påvirkes mindst mulig af grænsekontrollen. Hvor ofte der vil være kontrol, vil afhænge af det aktuelle efterretningsbillede og de lokale forhold og trafikmønstre," udtaler Lene Frank, politidirektør i Rigspolitiet.

- Man kommer ikke til at se faste, døgnbemandede kontrolforanstaltninger ved grænseovergangene til Sverige. Kontrollen vil blive gennemført som stikprøvekontroller og periodiske kontroller målrettet vej- og togtrafikken over Øresundsforbindelsen, og færgetrafikken i havnene i Helsingør, Frederikshavn, Grenaa og Rønne, siger hun.

Grænsekontrollen har skabt politisk debat. Flere partier mener, at regeringen bruger sparsomme midler til politiet det forkerte sted. Og det er blevet anført, at grænsekontrollen vil være uvirksom mod de organiserede kriminelle.

Blandt kritikkerne er regeringens egne støttepartier. Hos De Radikale buldrer retsordfører Kristian Hegaard mod tiltaget på sin Twitter-profil.

Der er ikke fundet skydevåben ved grænsekontrollen til Tyskland. Hvorfor så spilde politiets tid ved en ny grænsekontrol, der åbner til Sverige i dag? #dkpol pic.twitter.com/IquLH0dHRv — Kristian Hegaard (@KHegaard) November 12, 2019