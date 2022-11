Fra juhu til øv: Pape i valg-forvirring

På trods af stort valgnederlag er Søren Pape tilfreds med egen indsats og nægter at gå af som formand

På valgaftenen var der to slags mennesker: Dem, der var til de konservatives valgfest på Børsen i København, og så resten af verden.

I Børs-salen fejrede de fremmødte konservative partiets miserable valg som en sejr. Som håndboldspillere hoppede de i ring med armene om hinanden og råbte 'Pape, Pape, Pape'.

Og partiformanden selv havde kun hån til overs for en journalist, der ude foran havde spurgt, om han nu ville gå af.

Bare en skramme

Og Papes lyse sind var intakt, da Ekstra Bladet mødte ham dagen efter til en partileder-debat i Publicistklubben. Her spurgte vi ham endnu engang til valgresultatet:

- Altså, vi har tabt en procent, ikke. Vi har tabt to mandater. Jeg tror ikke, jeg forstår, hvis nogle mener, at det er et meget, meget stort nederlag.

- Synes du, at det er en lille skramme, du har fået?

- Ja, det er det jo. Altså, det er én procent i forhold til sidste valg. Er jeg træt af det? ja. Er det en katastrofe? Nej, lød det blandt andet fra Søren Pape Poulsen.

Men i et brev til partiets medlemmer få dage senere er Søren Papes tone blevet en anden og mere dyster:

... og værre endnu

'Vi har fået et valg, hvor vi er gået to mandater tilbage. Og værre endnu så har vi haft en valgkamp, hvor vi har tabt opbakning fra omkring to procentpoint af vælgerne', indleder han brevet.

Det sker med henvisning til, at de konservative lå til 16 procent af stemmerne i målinger, inden han for alvor trådte op på scenen og meldte sig som statsministerkandidat.

'Vi havde en drøm, som vi troede kunne blive indfriet. Den drøm er bristet,'skriver Pape og fortsætter:

'Forklaringerne på det er flere. Men det er mit ansvar.'

