Frank Jensen anklaget på 12 punkter: Slikkede i øre og på hals

Hele 12 indberetninger har advokaterne hos Kromann Reumert modtaget om nu tidligere overborgmester Frank Jensen (S).

Syv ud af de 12 indberetninger omhandler hans grænseoverskridende opførsel under en julefrokost på rådhuset i 2011, som Ekstra Bladet afslørede.

Frank Jensen slikkede blandt andet en kollega i øret.

'Da M9 (den krænkede kvinde, red.) og FJ (Frank Jensen, red.) på et tidspunkt stod stille under dansen i forbindelse med udveksling af ord, stak FJ pludselig sin tunge ind i øret på M9. M9 blev meget chokeret over denne adfærd fra FJs side. M9 sagde ikke fra, da FJ slikkede hende i øret. M9 tænkte på, hvordan hun kunne komme ud af situationen på en god måde,' lyder kvindens forklaring i rapporten.

Og det lyder videre:

'FJ slikkede hende lidenskabeligt i øret på en måde, som M9 aldrig har oplevet før. M9 følte ikke, at FJ forsøgte at kysse hende i øret, men han slikkede M9 i øret 'godt og grundigt'. M9 ville tro, at det varede mellem 5 og 10 sekunder.'

En anden kvindelig ansat bekræfter at have set episoden med egne øjne. Frank Jensen forklarer, at tungen må have ramt kvindens øre 'ved en fejl'.

Op til øret

En tredje kvinde forklarer advokaterne, at Frank Jensen under julefrokosten slikkede hende på halsen.

Han 'slikkede hende på halsen fra halsudskæringen af hendes t-shirt og op ad halsen og op til øret, husker hun.

Om denne episode forklarer Frank Jensen over for advokaterne, at han ikke kan afvise, at 'have givet hende et kram og et kindkys, som havde ramt hendes hals eller øre.'

Frank Jensen har forladt sin post i kølvandet på metoo-sagerne. Foto: Henning Hjorth

Det vådeste kys

En nyere episode er fra et nytårsarrangement 2020, hvor et medlem af Borgerrepræsentationen blev udsat for Frank Jensens krænkende adfærd.

I forbindelse med en julefrokost fortæller hun:

'FJ (Frank Jensen, red.) rakte hånden til P8 (kvindelige medlem af Borgerrepræsentationen, red.) for at hilse. P8 tog imod FJs hånd, og i samme øjeblik trak FJ hende ind til sig, lagde sin hånd på hendes lænd, og gav hende det absolut mest vådeste kys på kinden, som P8 nogensinde havde fået. FJ brugte sin tunge i forbindelse med kysset. P8 var meget forbavset og efter et par sekunder, hvor hun ikke vidste, hvordan hun skulle reagere, trak hun sig tilbage. P8 var chokeret og vidste ikke, hvad hun skulle sige.'

Efter episoden kom Frank Jensen og den politiske kollega op at skændes, bekræfter de begge.

Frank Jensen udtaler over for advokaterne, at han 'gav hende et kram og muligvis også et kort kindkys. P8 angreb herefter FJ for hans, i hendes øjne, borgerlige politik. FJ svarer noget i retning af, at det ikke var den måde, de normalt talte sammen på tværs af partier'.

Kromann Reumerts advokater konkluderer, at den kvindelige politiker oplevede Frank Jensen. Men hvorvidt han lagde hånden på hendes lænd kan de ikke fastslå med fornøden sikkerhed, som det formuleres i rapporten.

Frank Jensen: Jeg er lettet - Jeg er lettet over, at de to advokatundersøgelse nu er gennemført. - Jeg har deltaget i begge advokatundersøgelser for at medvirke til en ordentlig behandling af de henvendelser, der er fremkommet, samtidig med de ligger mange år tilbage i tiden, udtaler Frank Jensen i en skriftlig kommentar til Ritzau.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet interviewede tidligere torsdag Mette Frederiksen om Socialdemokratiets undersøgelse af sexisme i partiet.