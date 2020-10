Frank Jensen færdig: Går af

Frank Jensen træder tilbage som overborgmester for København.

- Jeg har besluttet at træde tilbage som overborgmester, så mit parti får god tid til at finde min afløser fremmod det næste kommunalvalg, siger Frank Jensen på et pressemøde, der er indkaldt blot 13 timer, efter han sidst stod foran pressen og fortalte, at han ville være spidskandidat til næste års kommunalvalg.

- Nu har jeg sovet på det.

- Det kommer til at skygge for det politiske arbejde, jeg gerne vil beskæftige mig med.

- Jeg har været glad for mine 11 år som overborgmester, siger Frank Jensen blandt andet på pressemødet, der afholdes på Islands Brygge i København.

Også færdig som næstformand

Frank Jensen fortæller endvidere på pressemødet, at han også trækker sig som næstformand for Socialdemokratiet. Han fortæller, at der senere i dag afholdes et møde, hvor Socialdemokratiet skal konstituere sig med en ny næstformand.

Den nu forhenværende overborgmester forlader dermed helt det politiske arbejde og kommer igen med en giftpil mod de anonymiserede kvinder, der har valgt at dele deres vidnesbyrd om overborgmesteren.

- Det er ikke længere politik, men sager, hvor jeg synes, det er svært at navigere i. Det er svært at få tid til mit politiske arbejde, når der kommer sager, jeg ikke kender indholdet af, hvor der bliver givet kildebeskyttelse, siger Frank Jensen på pressemødet.

Opdateres...