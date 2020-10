Frank Jensen undgik lukket afstemning

Der skulle to afstemninger til for krænkeren igennem 30 år

Nogle deltagere i det socialdemokratiske skæbnemøde, som overborgmester Frank Jensen overlevede sent i aftes, ønskede en lukket af stemmning om opbakningen til ham.

Men det ønske blev nedstemt - ved håndoprækning.

Det bekræfter formanden for Socialdemokratiet i København, Jan Salling, over for Altinget.

- Nogle ønskede skriftlig afstemning, men en afstemning viste, at et flertal ønskede håndsoprækning, siger han til mediet, der beskæftiget sig indgående med dansk politik.

Det har siden i aftes vakt stor debat på sociale medier, at overborgmesteren og næstformanden i Socialdemokratiet overlevede via en åben afstemning.

Kritikere har påpeget det udemokratiske i fremgangsmåden.

Blandt dem var formanden for DSU i København, Cecilie Sværke Priess.

Jan Salling forklarer, at det i hans øjne var naturligt, at afstemningen ikke var lukket.

- Der blev sagt rigtig mange ting. Derfor var ånden også, at vi skulle kunne se hinanden i øjnene og stå ved vores holdninger. Og at man er en lige god socialdemokrat, hvis man ikke har tillid til overborgmesteren”, siger Jan Salling til Altinget.

En af kvinder i sagerne om Frank Jensens gramserier hedder Maria Gudme. Hun fik i aftes en undskyldning af både Frank Jensen og Jan Salling, som hun føler, ikke tog hendes henvendelse alvorligt nok i 2012 og 2020.

- Jeg udtrykte fuld opbakning til Maria Gudme og sagde undskyld på partiets vegne. Men vi skal også gerne videre, lyder det fra Jan Salling.