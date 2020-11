Frank Jensens afløser: Køge-borgmester ny næstformand i S

Køge-borgmester Marie Stærke er valgt som ny næstformand i Socialdemokratiet, hvor hun afløser Frank Jensen.

41-årige Marie Stærke bliver dermed kollega med den for tiden stærkt udskældte fødevareminister, Mogens Jensen (S), der ligeledes er næstformand i partiet, og som er kommet i stormvejr efter beslutningen om at slå danske mink ihjel grundet corona. Desuden afløser hun Frank Jensen, der måtte trække sig på grund af MeToo.

Men, at det er en post, hvor man kan ende i stormvejr, tager Marie Stærke med oprejst pande.

- Når man har været borgmester i sammenlagt næsten 13 år, så har man prøvet lidt af hvert. Og det har jeg også. Jeg er altid klar til at løfte en opgave for Socialdemokratiet, og jeg glæder mig bare til at komme i gang, siger hun til Ekstra Bladet:

Glad

- Jeg er utrolig glad og beæret, og jeg glæder mig til at løfte opgaven på vegne af kommunerne.

- Mener du, at politikerne på Christiansborg har en tendens til at glemme kommunerne?

- Der er tendenser til, at Christiansborgs politikere kan være lidt langt fra kommunerne. Og der er jeg glad for, at mit parti gerne vil trække kommunerne tættere på, og at de altid har gjort det i ledelsen, siger hun.

En en pressemeddelelse siger Mette Frederiksen:

'Jeg er meget glad for, at Marie har stillet sig til rådighed for partiet. Hun er en stærk ambassadør for det kommunale Danmark, og hun har en særlig viden og indsigt i den nære velfærd og i at løfte integrationsudfordringerne,' siger Mette Frederiksen, statsminister og formand for Socialdemokratiet, i en meddelelsen.