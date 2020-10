Frank-vikar: Jeg har også svigtet

Den fungerende overborgmester i København - Lars Weiss - har oplevet krænkelser uden at gribe ind

Han har oplevet to krænkelser uden at gribe ind. Og så kendte han til to af Frank Jensens krænkelser uden at råbe op.

Det oplyser den fungerende overborgmester i København, Lars Weiss, som selv kalder det 'svigt' og 'kujonagtigt' over DR.

- Der var to tilfælde, hvor jeg oplevede, at en kvinde blev krænket, hvor jeg ikke greb ind, siger Lars Weiss i DR's Aftenshowet på dagen, hvor Frank Jensen trak sig.

Den ene krænkelse var 'til et stort møde i Aalborg, det andet var på min arbejdsplads', oplyser Lars Weiss, som har svært ved at forklare, hvorfor han intet gjorde.

- Det er næsten for billigt at skyde det over på kulturen. Men der har jeg da svigtet, siger Lars Weiss.

S-politikeren Lars Weiss tager over som fungerende overborgmester i København efter Frank Jensens afgang. Arkivfoto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Frank Jensen gik mandag af som overborgmester i Københavns Kommune og som næstformand i Socialdemokratiet efter en række sager om krænkelser med netop Jensen i centrum.

Så sent som søndag aften udtrykte Lars Weiss tillid til Frank Jensen på et møde i Socialdemokratiet København. Den fungerende overborgmester støttede dermed, at Frank Jensen kunne fortsætte.

Franks dårlige undskyldninger: Smilte bredt efter julefrokost

Krænkere i Socialdemokratiet Offentligt kendte krænkelser i Socialdemokratiet Frank Jensen (2004) Jeppe Kofod (2008) Carsten Hansen (2011) Frank Jensen (2011) Frank Jensen (2012) Lasse Quvang (2017) Frank Jensen (2017) Kilde: Ekstra Bladet, Jyllands-Posten, Se & Hør Vis mere Luk

Lars Weiss kendte til sagerne fra julefrokosten i 2011, selvom han ikke selv deltog, og sagen fra 2012, hvor Frank Jensen tog Maria Gudme på inderlåret.

Lars Weiss kalder det i dag 'kujonagtigt' at vende ryggen til i stedet for at råbe op.

- Det gør jo også i en eller anden udstrækning mig til medskyldig. Den der passive standby uden at gribe ind. Der er også et ansvar, siger han.

Lars Weiss er 1. næstformand i Borgerrepræsentationen og altså derfor den formelle efterfølger, når borgmesteren træder af. Han er desuden medlem af Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Ved det seneste kommunalvalg fik Lars Weiss 1029 personlige stemmer.

Ombestemte sig efter møde

Søndag var der møde på Rådhuset i København, efter sager om krænkelser fra Frank Jensen var kommet frem.

Her var der opbakning til Frank Jensen til at fortsætte som overborgmester. Men efter han har sovet på det, har han altså besluttet at forlade posten og overlade den til Lars Weiss.

Mandag siger Frank Jensen, at han forlader posten som overborgmester med det samme. Sagerne kommer til at skygge for hans politiske arbejde, mener Jensen.

- Derfor har jeg besluttet mig for at træde tilbage som overborgmester. Nu forlader jeg, Frank Jensen, overborgmesterkontoret. Og det gør jeg i dag, siger Frank Jensen.

Der skal nu konstitueres en overborgmester på et møde senere i oktober ifølge Frank Jensen. Senere skal Socialdemokratiet også finde en ny spidskandidat til kommunalvalget næste år.