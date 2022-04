Frankrig udviser flere russiske diplomater - 41 udvist på en uge

Frankrig udviser yderligere seks russiske diplomater. De menes at have arbejdet som spioner under dække af at være diplomater.

Udvisningen sker, efter at landets efterretningstjenester har afsløret en hemmelig operation på fransk territorium.

Det oplyser det franske udenrigsministerium mandag.

De seks russeres aktiviteter er i strid med Frankrigs interesser, hedder det.

Spionagen er opdaget efter en lang undersøgelse. Det fremgår ikke, hvilken type spionage russerne menes at have udført.

Frankrigs indenrigsminister Gérald Darmanin takker efterretningstjenesten for at opløse det russiske netværk af spioner.

På Twitter hylder han tjenesten for at 'passe på vores fundamentale interesser samtidig med at være i skyggerne'.

Frankrig udviste for en uge siden 35 russiske diplomater. Det skete som led i en fælles europæisk handling efter Rusland invasion af Ukraine.

De diplomater udførte også aktiviteter, som gik imod landets sikkerhedsinteresser. Med de seks ekstra på listen har Frankrig udvist 41 russiske diplomater på bare en uge.

Adskillige andre europæiske lande har også udvist russiske diplomater i massevis efter landets invasion af Ukraine.

Danmark udviste i sidste uge 15 russere for at udføre spionage på dansk jord. De 15 russere fik 14 dage til at forlade Danmark.

De har arbejdet under diplomatisk dække på den russiske ambassade i København.

Den russiske ambassade har kaldt den danske spionanklage for ubegrundet og varsler, at der vil komme en modreaktion.