Franks dårlige undskyldninger: Smilte bredt efter julefrokost

Efter slikkerier til en julefrokost lovede overborgmester Frank Jensen (S) at gå tidligt hjem, men under et år senere krænkede han igen

Frank Jensen har før nedtonet og beklaget seksuelle krænkelser, men også lovet bod og bedring. Alligevel har han krænket igen.

Ekstra Bladet har gennemgået Frank Jensens seksuelle krænkelser og overborgmesterens reaktioner bagefter.

Julefrokost vol. 1

De offentligt kendte krænkelser af Frank Jensen begyndte i 2004.

Her krænkede den daværende politiske ordfører en ung studentermedhjælper fra partiets analyseafdeling på Christiansborg under en julefrokost 3. december, skrev Ekstra Bladet og Se & Hør.

Frank Jensen undskyldte sig med, at han ikke huskede præcist, hvad der var sket.

– Jeg har åbenbart fået sagt noget, hun blev fornærmet over. Jeg tror, at man kan sige, at jeg lod munden løbe og gav hende nogle komplimenter, som hun så bare ikke opfattede i den ånd, de var fremsagt, lød Frank Jensens forklaring.

- Værre var det altså ikke, sagde han.

Krænkere i Socialdemokratiet Offentligt kendte krænkelser i Socialdemokratiet Frank Jensen (2004) Jeppe Kofod (2008) Carsten Hansen (2011) Frank Jensen (2011) Frank Jensen (2012) Lasse Quvang (2017) Frank Jensen (2017) Kilde: Ekstra Bladet, Jyllands-Posten, Se & Hør Vis mere Luk

Julefrokost vol. 2

Den næste gang Frank Jensens gramserier kom i offentlighedens søgelys var i 2011.

Igen var der tale om en julefrokost - 16. december - og denne gang var Frank Jensen overborgmester i København, da han var så grov overfor en kvindelig ansat, at flere andre forsøgte at holde ham væk.

En kvinde blev også slikket i øret af overborgmesteren, mens en anden blev slikket på halsen. På et tidspunkt holdt Frank Jensen fast om kvinderne, hvis de ikke ville danse. En blev også holdt fast i hovedet og kysset, skrev Ekstra Bladet.

Overborgmesteren erkendte aldrig de konkrete anklager, ligesom kvinderne ikke fik en klar undskyldning.

'Jeg vil naturligvis gerne beklage, hvis min opførsel ved fredagens julefrokost har provokeret eller overskredet nogens grænser', stod der i kommunens redegørelse.

Til pressen kom der også en halv beklagelse, mens Frank Jensen satte det store smil på.

- Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at min glade dans på dansegulvet udviklede sig på en måde, hvor nogle har følt sig provokeret, lød det fra Frank Jensen.

- Der er ikke nogen faglig sag. Der er ikke det, som i pressen er blevet kaldt en sexchikanesag. Det er der bare ikke,« sagde overborgmesteren.

Frank Jensen lovede bod og bedring, da redegørelsen var færdig.

- Når man er til julefrokoster, så skal man sørge for også at gå hjem i rette tid, sagde Frank Jensen, som du kan se i klippet nedenfor.

Artiklen fortsætter under videoen...

Tur på værtshus

Tredje offentligt kendte krænkelser begynder med, at Frank Jensen 25. august sidder ved siden af den 23-årige Maria Gudme på et værtshus i Nyhavn.

Kvinden er ansat som organisationssekretær i Socialdemokratiet i København, og det er kun 253 dage siden, at overborgmesteren gik amok til en julefrokost.

Pludselig rykker Frank Jensen nærmere.

- Så lægger han sin hånd på mit lår, fortæller Maria Gudme til Jyllands-Posten.

- Ja, så fortsætter hans hånd jo. Den bevæger sig helt op af mit inderlår. Her får jeg det rigtig ubehageligt, fortæller hun.

Hånden på låret kommer helt ud af det blå, og den unge kvinde var helt uforberedt.

Frank Jensen stiller ikke op til interview, og han vil ikke gå ind i den konkrete sag.

'Der har været en usund kultur, som jeg også selv har været en del af. De sidste år har vi været igennem en afgørende forandring, som også har gjort, at jeg har taget min egen adfærd op til overvejelse', skriver han.

'Jeg har helt åbenlyst begået fejl. Der kan være hændelsesforløb og detaljer, der er oplevet forskelligt, og det er ikke alt, jeg kan genkende.'

Artiklen fortsætter efter videoen...

Denne weekends historier om Frank Jensens krænkelser er ikke første gang, Københavns borgmester har ramt forsiderne på grund af anklager om befamlinger.

Øl på rådhuset

En kvindelig politiker på Københavns rådhus bliver i efteråret 2017 udsat for den fjerde krænkende episode med Frank Jensen.

Flere politikere samles uformelt over en øl.

- Pludselig er der en person under bordet, der tager mit ben op og begynder at nusse det, siger kvinden, der ønsker at være anonym til Jyllands-Posten.

Det er Frank Jensen, der sidder og gramser på kvindens ben og fødder under bordet. Kvinden trækker sine ben til sig.

- Så går der nogle minutter, og han gør det igen, hvor jeg igen trækker dem til mig. Og en gang til, hvor jeg igen tager benene til mig, forklarer hun.

Frank Jensen vil ikke tale om den konkrete episode, og kvinderne får en beklagelse - ikke en undskyldning.

'Nogle kvinder har oplevet, at jeg har overskredet deres grænser. Ansvaret ligger hos mig, og det beklager jeg dybt', skriver Frank Jensen.

'Det er selvfølgelig voldsomt ubehageligt for de implicerede at gå igennem, men jeg er også nået til den erkendelse, at hvis vi skal bære en forandring igennem i vores organisationer og partier, skal vi et sted hen, hvor vi helt åbent kan tale om sexisme, magt og uønsket adfærd'.

Frank Jensen mener altså, at man skal tale åbent om uønsket adfærd, men han nægter at give interview. Lørdag eftermiddag lagde han et nyt opslag på Facebook.