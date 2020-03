Franks fede frås: 308.937 på hotel-sparemøder

Ekstra Bladet har talt med overborgmester Frank Jensen, der står helt inde for, at der bliver brugt lidt penge på sparemøderne. Han mener, at mødet på Hotel Comwell i Snekkersten er en gylden mulighed for at snakke uformelt sammen.

I snakker vel også om, hvor der skal spares?

- Ja, i forlængelse af seminaret har vi et økonomiudvalgsmøde, hvor vedtager det, hvor mange effektiviseringer, der skal udrulles på forskellige forvaltninger for at budgettet kan hænge sammen.

Når det nu er et sparemøde, hvorfor vælger I så at holde det på Comwell i Snekkersten, når I har jeres egne mødelokaler på rådhuset?

- Det gør fordi, vi holder stort set alle andre møder på rådhuset. Det er jo dagmøder. Her har vi så et møde, hvor det strækker sig ind over et døgn. Fra morgenstunden den ene dag og så hjem over frokost. Det er jo også for at have lejlighed for at tale sammen lidt mere uformelt om de opgaver, man skal løse, ligesom man har det på alle andre arbejdspladser. Det skaber et godt grundlag for en lidt dybere snak om tingene, når man har et døgn sammen.

- Men set udefra som borger, kunne I så ikke godt have brugt 303.00 kroner bedre?

- Det er rigtig nok, at hvis har summer alt sammen, så bliver det jo store tal. Men vores seneste seminar på Comwell er jo ikke 300.000, og det ved du jo også godt.

Nej, men hvis man tager summen af de fem møder, så er det jo 303.000 tusind, som I har brugt?

- Sådan kan man jo lægge alt sammen, men det her møder løber op i 86.550,50 med 27 deltagere.

- Og det synes du ikke er urimeligt?

- Nej, altså. Det jer er optaget af er: Overholder vi reglerne? Det gør vi. Vi skal overholde vores indkøbspolitik, der beskriver, at det skal holdes på et helt almindeligt konferencecenter. Det er vigtigt, at der er overenskomst, da vi går meget op i, at der er ordentlige forhold. Udgifterne i forbindelse med budgetseminaret dækker mødeforplejning, middag, morgenmad og overnatning. Det er fuldstændig det samme, når vores ledere i Københavns Kommune holder seminar på samme sted, som økonomiudvalget. Der er ikke noget særligt ved økonomiudvalgets seminar. Det er jo en del af den måde, som vi tilrettelægger vores arbejdsmarked i Danmark. Det gør i garanteret også på Ekstra Bladet, hvor i lægger en strategi på bladet en gang om året. Jeg vil tror, at redaktionen og ledelsen på Ekstra Bladet også tager et sted hen og går lidt mere i dybden, siger Frank Jensen.

- Nu er der vel forskel på Københavns Kommune og Ekstra Bladets redaktion, så hvad tænker du om det signal, det sender til borgerne og jeres medarbejdere i eksempelvis vuggestuer eller behandlingshjem?

- Det her sender det signal, at politikerne i København er seriøse mennesker, der bruger deres tid. Det gælder også de mange fritidspolitikere, der er på rådhuset. De bruger ufatteligt mange timer på at lægge et budget for kommunens 50.000 medarbejdere og 630.000 indbyggere. Det er en stor opgave, og den tager vi på os, siger Frank Jensen.

- Nu siger du, at I godt kan lide at komme til bunds med sagerne i løbet af aften. Men nu kan jeg se, at I også drikker en del vin til de her møder. Er det en del af pakken på de her møder?

- Nej, vi får helt normalt nogle glas vin til maden, og hvis man vil have mere derudover, så betaler man selv det, siger Frank Jensen.

Så det bliver ikke til de vilde fester?

- Nej, det kan du se ud af regnskabet. Der er ikke plads til meget fest, siger Frank Jensen.

Ifølge Frank Jensen bliver der på budgetseminaret i januar lagt den samlede strategiske dagsorden for Københavns udvikling

- Vi gennemgår, hvordan kommunens samlede økonomi ser ud, og hvordan vi kan prognosticere os frem til, hvad vi har i budgettet i 2021. Og så får de administrerende direktører for hver forvaltning mulighed for at gennemgå, hvad de store udfordringer i kommunen er, siger Frank Jensen.