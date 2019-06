Freden er forbi: Hårde angreb i rød blok

Morten Østergaard har mere travlt med at være på tværs end at finde løsninger under regeringsforhandlingerne, lyder kritikken. Radikale svarer hårdt i igen

En voldsom irritation over Morten Østergaards (R) ageren under regeringsforhandlingerne begynder at pible frem.

Reaktionen fra de radikale er et hårdt modangreb på flere af de røde partier.

Ud over Østergaards parti er Enhedslisten og SF de centrale aktører i forhandlingerne med Mette Frederiksen (S).

Fra flere kanter luftes der en utilfredshed med de radikale.

– Der er ved at samle sig en vis irritation hos de tre andre partier over, at de radikale gør tingene meget besværlige og forlanger meget hensyntagen. En af de centrale aktører sagde til mig, at det virker som om, at de radikale tror, de fik 55 procent af stemmer ved valget. De fik altså kun godt otte procent, lyder det fra Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell.

Ultimative

Flere kilder tæt på forhandlingerne bekræfter dette billede.

Her bliver det beskrevet, at de radikale er mere optaget af at finde problemerne frem for løsningerne ved forhandlingsbordet.

Østergaard - der er flankeret af næstformand Sofie Carsten Nielsen - har mest af alt travlt med at stikke en kæp i hjulet og spille ud med ting, som de andre partier ikke kan leve med, lyder kritikken bl.a.

Stemningen blandt centrale aktører er, at der meget snart skal til at komme skred i forhandlingerne. Og her hjælper det slet ikke på tingene, at de radikale har en meget ultimativ tilgang.

Denne strategi bliver tolket som, at de radikale forsøger at presse sig ind i en regering ved at sælge sig selv dyrt.

Frygten er ganske enkelt, at partiet er ved at smide al enigheden med de andre partier over bord for at opnå ministertaburetterne.

Artiklen fortsætter under billedet

Mette Frederiksen og Pernille Skipper er begge centrale personer i regeringsforhandlingerne. Foto: Jens Dresling

Underligt

Hos de radikale kan man slet ikke nikke genkendende til kritikken, som man finder underlig.

Her bemærkes det, at man på flere områder har de samme ønsker til en regering som Enhedslisten og SF.

Det gælder bl.a. de tre partiers krav om, at der skal lempes på kontanthjælpsreglerne, så der kommer færre fattige børn, ligesom at partierne vil have børnefamilierne ud af udrejsecentret Sjælsmark.

På den baggrund konstaterer en radikal kilde tæt på forhandlingerne om kritikken af partiet.

- Det kan kun tolkes som om, at Enhedslisten og SF ikke kæmper for Sjælsmark, færre fattige børn, kvoteflygtninge og en bedre integrationspolitik.

Giftig joker

Således tyder alt på, at de kommende forhandlingerne vil blive særdeles besværlige.

Ifølge Hans Engell er spørgsmålet om, hvorvidt de radikale skal i regering, en giftig joker i forhandlingslokalet.

– Selv om det ikke er et tema under forhandlingerne, er det elefanten i rummet, siger Engell.

For de radikale kan det nemlig hurtigt blive problematisk, hvis de ikke får foden inden for i ministerkontorerne, lyder det fra Engell:

– Hvis de radikale ikke kommer med i regering, så er de et parti som alle andre, siger Engell.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Morten Østergaard.