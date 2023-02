Freder næstformand efter mord-kommentar: - Det er jo subjektivt

Formanden for Nye Borgerlige tager ikke direkte afstand fra sin nye næstformands kommentar om at kræve Karen Hækkerup fængslet for 'mord på uskyldige børn'

Det er en 'subjektiv vurdering', om Nye Borgerliges nye næstformand kan beskyldes for at have skrevet 'ubehagelige kommentarer' til fremtrædende personer på sociale medier.

Sådan lyder det fra Nye Borgerliges formand, Lars Boje Mathiesen, efter at Ekstra Bladet kunne afsløre, at næstformanden Henriette Ergemann har skrevet flere kontroversielle kommentarer under coronapandemien rettet mod flere fremtrædende personer.

I 2021 skrev hun blandt andet, at den daværende generalsekretær i Unicef, Karen Hækkerup, skulle 'fængsles for mord på uskyldige børn,' samtidig med at hun anklagede daværende sundhedsminister Magnus Heunicke for at 'pushe skadelige vacciner på børn.'

Men det er altså ikke kommentarer, som Lars Boje vil lægge direkte afstand til.

Annonce:

- Altså jeg kunne forstå, hvis du bad mig om at tage afstand fra noget hun havde sagt i går, som næstformand for Nye Borgerlige. Men mener du oprigtigt, at jeg skal tage afstand fra, hvad alle mennesker, som nogensinde har været medlem af Nye Borgerlige har sagt før i deres liv? Det virker på mig en smule useriøst, siger Lars Boje til Ekstra Bladet.

- Jeg bestemmer jo ikke

- Kan du forsvare det?

- Det er ikke en retorik, jeg ville have brugt.

- Men det her med at man skal stå og konstant forsvare, hvad andre mennesker har sagt, det er jeg ikke tilhænger af. Og det er jeg ikke, fordi lige pludselig så skal jeg jo stå og forsvare, hvad 10.000 medlemmer af Nye Borgerlige gør.

- Hun har jo skrevet flere ubehagelige kommentarer...

- Nu siger du ubehageligt. Og det er jo subjektivt.

- Hun skriver 'hun skal i fængsel for mord på uskyldige børn'. Er det ikke en ubehagelig kommentar?

- Jeg ville ikke have formuleret mig sådan.

- Men jeg bestemmer jo ikke, hvordan folk udtrykker sig, inden de bliver næstformænd for Nye Borgerlige.

Henriette Ergemann har fyldt en del i medierne den seneste uge på grund af hendes fortid, der er fyldt med kontroversielle kommentarer. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Kedelig tendens

- Kunne man ikke godt blive bekymret for, at hun bruger den her form for retorik, nu hun skal agere næstformand? Eller rører det dig slet ikke?

Annonce:

- Det er et no go i Nye Borgerlige, når man inddrager politikeres børn.

- Men det er ikke et no go at skrive 'hun skal i fængsel for mord på uskyldige børn'?

- Sådan ville jeg ikke have formuleret mig.

- Men er det sådan, man skal formulere sig som næstformand i Nye Borgerlige?

- Nej, det er det ikke.

- Men det har hun jo heller ikke gjort som næstformand. Jeg synes, det bliver en kedelig tendens, hvis vi skal dømme folk for ting, som de har skrevet langt tilbage.

Syge Borgerlige: Så vild er flugten

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ifølge fagbevægelsen var op mod 50.000 mennesker samlet til demonstration for store bededag sidste søndag. Men kan der virkelig være så mange mennesker foran Christiansborg? Hør mere i 'Ingen kommentarer' herunder eller i din podcast-app.