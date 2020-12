Fredericia-borgmester trækker sig: Skifter til skandalebureau

Fredericias borgmester, Jacob Bjerregaard (S), trækker sig.

Det skriver han på Facebook.

I stedet for det offentlige hverv skal han være direktør i kommunikations- og reklamebureauet Advice, hvor han starter 1. februar.

Bureauet har været en del i stormvejr under coronaepidemien, hvor Sundhedsstyrelsen har brugt 4,9 millioner kroner på kommunikation fra bureauet. Blandt andet lavede det to små videoer med styrelsens direktør Søren Brostrøm til en pris på i alt 135.500 kroner.

Desuden var Advice involveret i Falck-skandalen, hvor selskabet havde været involveret i en kampagne mod konkurrenten Bios.

På Facebook skriver Jacob Bjerregaard:

'Jeg kommer til at få et særligt ansvar for arbejdet med bæredygtighed og grøn omstilling, hvilket har fyldt mere og mere i min borgmestergerning de senere år - både i Fredericia og som formand for KL's miljø- og forsyningsudvalg. Jeg ser meget frem til at blive en del af et kompetent og dedikeret team,' skriver han og fortsætter:

'Det er samtidig med en stor portion vemod, at jeg med udgangen af januar forlader borgmesterposten i vores skønne, skønne Fredericia. Jeg er stolt og ydmyg over de 7 år, hvor jeg har fået lov til at tjene fredericianerne, og jeg har nydt hvert et sekund.'

Jacob Bjerregaard overtog borgmesterposten, efter Venstre-manden Thomas Banke havde trukket sig. Han blev afsløret med rod i bilag og fortalte om sit kokainmisbrug.