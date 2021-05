Fredericia-politiker øjeblikkeligt sygemeldt

Det socialdemokratiske medlem af byrådet i Fredericia Lars Ejby Pedersen har lørdag valgt at sygemelde sig efter den seneste tids debat om hans mulige inhabilitet i kommunens økonomiudvalg.

Samtidig har han besluttet ikke at genopstille til kommunalvalget i november.

Det skriver Fredericia Dagblad på baggrund af en pressemeddelelse fra Socialdemokratiet.

Den politiske diskussion om Lars Ejbys inhabilitet handler om, at hans kone, Kirsten Blæhr, samtidig er såkaldt koncernchef for kommunens afdeling for Familie og Børnesundhed.

- At være byrådspolitiker er en slags hobby ved siden af et ordinært arbejde, så når politiske omkostninger går ud over helbredet, er det nødvendigt at overveje, om det er de mange arbejdstimer værd. Så af hensyn til mit helbred og arbejde på Fredericia Misbrugscenter har jeg foreløbig valgt, at sygemelde mig fra mit byrådsarbejde frem til den 1. august, siger Lars Ejby Pedersen ifølge avisen.

Meget sejler i Fredericia

Det socialdemokratiske flertal i byrådet har henvist til, at der blandt andet er indhentet en vurdering af Lars Ejbys habilitet fra kommunens egne jurister, som når frem til, at han ikke har været inhabil.

Men det har Venstre og Dansk Folkeparti ikke stillet sig tilfredse med. Nu er Ankestyrelsen inddraget i sagen, der kommer efter en kaotisk periode i Fredericia Kommune.

Se Jacob Bjerregaards luksusgrund

Først trak borgmester Jacob Bjerregaard sig efter Ekstra Bladet gik ind i sagen om hans grundkøb - og senere blev kommunaldirektør, Annemarie Zacho-Broe, bortvist - mens økonomi- og personalechef, Tommy Abildgaard, blevet fyret.

En række forhold i sagen efterforskes nu af politiet.