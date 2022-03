Fredericia-sagen overdraget til anklagemyndigheden

Det er nu op til anklagemyndigheden at tage stilling til, om der skal rejses tiltale i sagen om den tidligere Fredericia-borgmester Jacob Bjerregaards (S) byggegrund.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet har netop færdiggjort en 'grundig og ganske omfattende' efterforskning af sagen, der har varet omtrent et år.

'Det er tre forskellige anmeldelser med hver sit indhold, der har været under efterforskning. Derfor har det være nødvendigt at gennemgå en stor mængde skriftligt materiale for ud for gennemførelse af en række afhøringer og genafhøringer,' fortæller politiinspektør Carit Andersen, leder af Efterforskningscentret i Sydøstjyllands Politi.

Det er Ekstra Bladet, der i en lang række artikler har afdækket, hvordan den nu tidligere borgmester og hans hustru købte en byggegrund på særlige vilkår.

Ekstra Bladet kunne på baggrund af aktindsigter fortælle, hvordan Bjerregaard købte byggegrunden for næsen af et andet par, der havde øje på den attraktive grund i Fredericia, og efter det som kommunen selv kalder en 'fejl'.

Tre forhold undersøgt

Siden sidste år har politiet undersøgt, om den daværende borgmester misbrugte sit offentlige hverv, da han og hustruen købte grunden.

Derudover har politiet også undersøgt, om der har været tale om grov pligtforsømmelse fra Jacob Bjerregaard og den tidligere kommunaldirektør Annemarie Zachoe-Broes side.

Ekstra Bladet har også i den forbindelse dække, hvordan flere ansatte på rådhuset i Fredericia har klaget over, at de to har haft en upassende relation.

Politiet har efterforsket en anmeldelse om 'læk' af materiale fra en fortrolig advokatundersøgelse.

Efterforskningen blev blandt andet indledt på baggrund af en anmeldelse fra Fredericia Kommune, der sammen med anmeldelse indsendte den sønderlemmende advokatundersøgelse, der er lækket fra, og som blev foretaget af advokatfirmaet Horten.

Politiet kan ikke endnu give et estimat på, hvornår anklagemyndigheden er færdig med at tage stilling til tiltalespørgsmålet.

Ingen kommentarer

Det er uvist, om Jacob Bjerregaard og den nu fyrede kommunaldirektør Annemarie Zachoe-Broe, der begge er genstand for efterforskning, er sigtede i sagen.

- Vi har ingen kommentarer, lyder det fra Annemarie Zachoe-Broes forsvarer Pernille Backhausen til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentarer fra Bjerregaard-lejren.