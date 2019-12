Fredet af Bramsen: Brølere på stribe

Trine Bramsen (S) skærmer sin departementschef Thomas Ahrenkiel, som har begået adskillige fejl i sagen om formodet svindel med indkøb i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Men en redegørelse i sagen, som han sågar selv har lavet, tegner et elendig billede af departementschefens indsats.

Problemet er, at han først 4. december klokken 23 informerede sin minister om, at Rigsrevisionen var på vej med sønderlemmende kritik. Og at der samtidig venter en straffesag mod fem mænd ved retten Viborg for svindel med penge fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES).

Departementschefen er fortsat fredet, men om han holder ugen ud, vil Trine Bramsen ikke gætte på. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Ikke smukt

Forsvarsminister fritog tirsdag koncernstyringsdirektøren i departementet for tjeneste. Han hedder Per Pugholm Olsen.

Hans J. Høyer, direktøren i FES, er ligeledes blevet sendt hjem.

I redegørelsen står det ikke klart, præcis hvornår departementschefen egentlig fik besked om møgsagen af sine underordnede. I stedet oplistes række af fejl i hans inderkreds.

Krise i Forsvaret: Her er det ydmygende brev

Stikker hovedet i busken

På et pressemøde tirsdag formiddag siger Trine Bramsen, at hun gerne ser Thomas Ahrenkiel stille op til et interview.

- Får vi mulighed for at stille spørgsmål til departementchefen efter pressemødet. Mundtligt. Ikke alle de der skriftlige svar, I normalt gemmer jer bagved?

- Det vil jeg indstille til, siger Trine Bramsen. foran de rullede kameraer.

Ekstra Bladet har i skrivende stund ikke hørt fra Forsvarsministeriets presseenhed.

Fold boksen ud og se departementchefens kæderække af brølere...



Ført bag lyset: Storvask hos Bramsen

Pressemøde med Trine Bramsen tirsdag i Forsvarsministeriet. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bramsen: Jeg har tillid til ham

- Ville du som minister kunne begå en sådan perlerække af fuck ups og blive siddende som minister?

- Det vil være op til Folketinget at beslutte, siger Trine Bramsen.

- Det er klart. Men ville du personligt blive siddende som minister, hvis du havde lavet så mange fejl?

- Det er ikke op til mig. Min opgave, som minister, er, at vurdere, hvem kan jeg have tillid til rådgiver mig. Jeg kan ikke afvise, at hvis der kommer nye oplysninger, så er sagen en anden. Men med den redegørelse jeg står med nu, er sagen også først meget sent tilgået departementschefen. Hvorfor jeg vil tro, at han lægger inde med den samme følelse, som jeg gør af vrede over at blive holdt hen, mens der kører så væsentlig en sag.

- Tror du, han er departementschef om, når ugen er omme?

- Jeg tror, han er gul og grøn af ærgelse over den her sag

- Du freder ham jo nu.

- Jeg tillid til, at han kan være departementschef og træffe de nødvendige dispositioner, når det handler om, at rydde op i den her sag.

Se også: Før pressemøde: Direktør fritages for tjeneste