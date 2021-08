Fredet af Mette F.: Scorer kassen efter leje-fusk

Det bliver et indbringende efterår for socialdemokraten Tanja Larsson.

Socialdemokratiet har denne uge gennemført deres rokade i ordførerskaber i forbindelse med partiets sommergruppemøde. Og trods en sag om bolig-fusk på cv'et kan Tanja Larsson glæde sig over fortsat at være S-formand Mette Frederiksens boligordfører i Folketinget.

Larsson er ganske enkelt blevet fredet på ordførerposten.

Få et kort overblik over sagen om Tanja Larssons boligfinte.

Derudover vil der i den kommende måneder tikke en klækkelig gevinst ind på Tanja Larssons bankkonto. Penge, som boligordføreren tjener efter i årevis at have snydt med reglerne om fremleje i sin andelsboligforening, siden hun siden 2016 fraflyttede sin lejlighed og lejede den ud.

I den pågældende periode er lejligheden pris således steget med 154.000 kroner.

Tanja Larssons navn stod i juli fortsat på dørtelefonen ved andelslejligheden, selvom boligordføreren fraflyttede i 2016. Det er ifølge andelsforeningens vedtægter strengt forbudt at fremleje uden tilladelse. Foto: Jonas Olufson

Sælges til prisen

Ekstra Bladet kan i dag fortælle, at Tanja Larssons andelslejlighed i Københavns Nordvest-kvarter nu er i fuld gang med at blive solgt, efter Larsson i sidste måned blev afsløret i at have forbrudt sig mod Skoleholdergårdens vedtægter i knap fem år. Dermed har boligordføreren holdt en anden fra at kunne købe en billig bolig på det trængte, københavnske boligmarked.

Et boligmarked, hun ellers har bedyret at kæmpe for at gøre tilgængeligt for folk uden høje lønninger.

Bestyrelsesformand Alexander Barfoed i Skoleholdergården oplyser til Ekstra Bladet, at lejligheden bliver udbudt på den interne og eksterne venteliste, og at det forventes, at et salg falder på plads inden for ca. tre måneder. Derudover oplyses det, at lejligheden bliver solgt efter den nuværende andelskrone i foreningen.

Steget med en tredjedel

Tanja Larsson kommer således til at kunne lægge en rigtig pæn sum oven i den folketingsløn, hun i forvejen tjener på at være ordfører for Socialdemokratiets boligpolitik.

Af regnskabet for Andelsforeningen Skoleholdergården fremgår det, at andelskronen er steget med næsten 34 procent fra 2016 og frem til det seneste regnskab fra juni 2020.

Konkret er andelskronen for boligordførerens 54 kvadratmeter store lejlighed gået fra 8400 kroner i juni 2016 til 11.250 kroner i juni 2020, hvor det seneste regnskab er udfærdiget.

Dermed er værdien af Tanja Larssons lejlighed steget med i alt 154.500 kroner i perioden.

Samtidig har hun i fremlejet lejligheden og har dermed fået dækket udgifterne ved at have en ekstra bolig i København, selvom hendes officielle bopæl er hos forældrene i Faxe Ladeplads, hvor hun har været både byrådspolitiker og nu er opstillet som folketingsmedlem.

Tavs boligordfører

Leif Lahn Jensen (S). Foto: Jens Dresling

Ekstra Bladet har i løbet af den forgangne uge flere gange forgæves forsøgt at få en kommentar fra Tanja Larsson til, hvordan det at tjene penge på boligsnyd hænger sammen med at skulle kæmpe for Socialdemokratiets bolig-mærkesager for almindelige danskere.

Ekstra Bladet ville også have spurgt Socialdemokratiets gruppeformand, Leif Lahn Jensen, hvorfor han og partiets ledelse med Mette Frederiksen i spidsen har fredet Larsson som boligordfører.

Leif Lahn har ikke ønsket at stille op til interview trods flere invitationer, men har sendt denne skriftlige besked:

'Jeg har noteret mig, at Tanja har beklaget sagen. Og jeg har taget til efterretning, at hun i juli satte andelsboligen til salg via andelsboligforeningen, så den kan blive solgt snarest muligt. Og nu ser jeg fremad.'

Bolighykleri så det batter Socialdemokratiet og boligordfører Tanja Larsson har løbende givet udtryk for en ganske anden holdning til den adgang, der skal være for danskere med almindelige indkomster til de trængte boligmarkeder i storbyen, end hvad hun selv har praktiseret ved i årevis at holde på sin lejlighed. 'Danskere med almindelige indkomster skal også have mulighed for at bo i vores storbyer!' skriver Tanja Larsson på Facebook kort efter sin indtræden som boligordfører - efterfulgt af en emoji af en pengepose og en socialdemokratisk rose. 'I Socialdemokratiet mener vi, at det styrker sammenhængskraften, når vi bor sammen på tværs af sociale, økonomiske og etniske parametre. Og ikke adskilt fra hinanden. Derfor skal vi bekæmpe den skæve bolig- og beboersammensætning i danske storbyer,' lyder det fra boligordføreren, der altså selv har adresse hos sine forældre i Faxe Ladeplads, mens hun har afholdt andre fra at komme ind på det attraktive andelsmarked i København. Almindelige lønmodtagere

Socialdemokratiet, der er blandt gudfædrene bag andelsboligbevægelsens 110-årige historie i Danmark, er da også krystalklare i deres ambition om, at andelslejligheder er til for at hjælpe flere med almindelige indkomster ind på de trængte boligmarkeder i storbyerne. 'Andelsboligen skal sikre et varieret boligmarked og et billigere alternativ til ejerboligen i byerne. Andelsboligen er derfor tænkt som en boligform for almindelige lønmodtagere og førstegangskøbere,' skriver Socialdemokratiet i deres boligplan 'Byer med plads til alle'. Her fremgår det også: ’Socialdemokratiet vil bevare andelsboligen som et billigt alternativ til ejerboligen. Vi vil sikre, at andelsboligen er til at betale for almindelige lønmodtagere og er derfor parate til at stramme loven yderligere, hvis det bliver nødvendigt.’ Og hvis ovenstående ikke var nok, har Tanja Larsson også selv siddet i bestyrelsen i Skoleholdergården, hvor hun var med til at afvise, at andelshavere i økonomisk knibe som følge af finanskrisen kunne få lov til at fremleje.

Sendte påbud om salg

Tanja Larsson. Foto: Socialdemokratiet

Mens debatten om boligordfører Tanja Larsson i juli måned var på sit højeste, valgte bestyrelsen i andelsforeningen Skoleholdergården at få deres administrationsselskab til at sende et påbud om salg til Larsson.

Det bekræfter Skoleholdergårdens bestyrelsesformand over for Ekstra Bladet.

Påbuddet om salg kom, efter det stod klart for bestyrelsen, at Tanja Larsson havde fremlejet sin lejlighed uden at bede om den ifølge vedtægterne pligtige tilladelse til fremleje. En tilladelse, der kun gives i særlige tilfælde og i perioder på maksimalt to år.

Tanja Larsson havde dog allerede på egen hånd valgt at sætte sin andel til salg efter Ekstra Bladets afsløringer i sagen.

Boligordføreren beklagede allerede 10. juli sagen, men fortalte i første omgang ikke, om hun ville sætte boligen til salg.

'Jeg har en andelsbolig i København, som jeg har fremlejet til nogle andre, som bor der, i for lang tid. Det er ikke i orden, og det beklager jeg. Og jeg vil nu hurtigst muligt bringe orden i sagerne, så jeg fremover overholder andelsboligforeningens vedtægter.'

Det var dette, der fik andelsforeningens bestyrelse til at igangsætte en undersøgelse. Kort efter meddelte Larsson, at lejligheden var sat til salg.

Socialdemokratiet rokerer - bare ikke Larsson

Mens Tanja Larsson er fredet som boligordfører, er der nye poster til flere andre i den socialdemokratiske folketingsgruppe.

Jeppe Bruus er valgt som ny politisk ordfører, efter at forgængeren, Jesper Petersen, er blevet ny uddannelses- og forskningsminister.

Bruus’ afløser som retsordfører bliver Bjørn Brandenborg. Anne Paulin er pr. 1. september 2021 efter endt barsel igen klima- og energiordfører. Ida Auken bliver ny uddannelses- og forskningsordfører samt hovedstadsordfører, og Anders Kronborg er ny turismeordfører.