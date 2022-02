Fremlægger dokument: Det er ikke rigtigt, Benny

Det spidser til i den højspændte sag, der risikerer at koste Benny Engelbrecht (S) posten som transportminister.

Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, beskylder Engelbrecht for direkte at tale usandt i et interview tirsdag aften i 'Deadline' på DR2.

Ministeren er under pres i en sag, hvor han beskyldes for at skjule og lyve om vigtige oplysninger for Folketingets partier for at få milliardaftale om infrastruktur til at se grønnere ud.

Senest er Engelbrecht rykket ud i et forsøg på en ordentlig gang brandslukning, bl.a. ved at give et interviewet i 'Deadline'.

'Se blot her'

Men Engelbrechts forklaring har på ingen måde stillet Enhedslisten tilfreds - nærmere tværtimod.

'I 'Deadline' påstår Benny Engelbrecht, at vi ikke har spurgt direkte til de skjulte klimatal ved anlæg af veje m.m. Det er ikke rigtigt, se blot her. Nu får vi en sang fra de varme lande om deres 'model', hvor man kan sammenligne tal. Det var ikke den, vi spurgte om', skriver Villadsen på Twitter.

Her fremlægger hun desuden et dokument, hvor Engelbrecht direkte bliver bedt om en 'oversigt over de forventede udledninger af CO 2 i forbindelse med anlæg af de projekter, regeringen foreslår i sit infrastrukturudspil 'Danmark fremad'.

Afgørende samråd

Sagens omdrejningspunkt er en CO 2 -udledning på 1,64 millioner tons, som aldrig blev præsenteret for forhandlingsparterne, selvom det øjensynligt blev efterspurgt af Folketingets partier, inden aftalen blev vedtaget.

Men senere er det kommet frem, at de tal rent faktisk allerede lå klar, og nu bliver Benny Engelbrecht beskyldt for at have skjult tallene, da aftalen blev kaldt CO 2 -neutral, til trods for der indgår 48 vejprojekter, heriblandt en udvidelse af flere motorveje og motortrafikveje.

Benny Engelbrecht skal forklare sig i et afgørende samråd torsdag i Folketinget. Herefter vil regeringens støtteparti sandsynligvis beslutte, om han kan fortsætte som transportminister.