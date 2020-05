Fremrykker genåbning

Folketingets partier og statsminister Mette Frederiksen (S) er efter mange timers forhandlinger blevet enige om at fremrykke dele af den såkaldte tredje fase af genåbningen af Danmark.

Det erfarer Ekstra Bladet.

Den hidtidige politiske corona-aftale lægger op til, at fase tre først skulle træde i kraft 8. juni. Men nu træder politikerne yderligere på speederen.

Genåbningens tredje fase indeholdt oprindeligt blandt andet:

Forbuddet mod forsamlinger hæves til 30-50, herunder udmelding om anbefalinger til bryllupsfester, konfirmationsfester m.v.

Åbning af kulturaktiviteter, f.eks. museer, teatre, kunsthaller, biografer og akvarier, udendørs forlystelsesparker, zoologiske haver, botaniske anlæg m.v. samt sommeraktiviteter for børn og unge.

Åbning af dele af den offentlige sektor, der er særligt udsat for 'sagspukler'.

Åbning af offentlige forskningsaktiviteter, der kræver tilstedeværelse.

Åbning af voksenuddannelse målrettet ledige (f.eks. arbejdsmarkedsuddannelser) og sprogcentre.

Åbning af højskoler m.v.

Åbning af indendørs idræts- og foreningsliv (f.eks. aftenskoler).

Ekspert slår alarm efter rapport

Statens Serum Institut vurderer i deres beregninger, at det kan være forsvarligt at fremrykke fase tre, hvis danskerne fortsat holder afstand og følger myndighedernes hygiejneråd. Dog er beregningerne forbundet med usikkerhed, og derfor kan smittetrykket stige.

At coronakrisen langtfra er overstået, viser dagens tal fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Her har man det seneste døgn fået oplysninger om 106.000 nye tilfælde af coronasmitte globalt. Det er det højeste daglige antal under hele coronavirusudbruddet.