Fri hash i Aarhus er helt ude i hampen

Der er lagt op til en hidsig debat, når Aarhus Byråd mødes til deres kommende, ordinære møde onsdag i næste uge.

Efter at SF, Enhedslisten og Alternativet anført af SF'eren, rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom, mandag morgen indsendte et forslag om at legalisere hash i landets næststørste by i en prøveperiode på tre år, er den politiske puls tydeligvis steget hos den tidligere borgmesterkandidat, Gert Bjerregaard fra Venstre.

- Jeg mener, det er helt ude i hampen og en falliterklæring at komme med sådan et forslag i stedet for at trække i arbejdstøjet og forsøge at lave en forebyggende indsats på vores uddannelsesinstitutioner og andre relevante steder, hvor vi kan oplyse unge mennesker om skadevirkningerne ved at ryge hash, siger Gert Bjerregaard til Ekstra Bladet.

Han mener ikke, at banderne bliver 'mere fromme af fri hash', som han formulerer det.

- Vi holder os til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Hash er farligt, det er en glidebane, og det er vanedannende, siger Gert Bjerregaard, der udover at sidde i byrådet også er medlem af Socialudvalget.

Hash-turisme ikke god branding

Thomas Medom og venstrefløjspartierne argumenterer blandt andet for fri hash med, at en legalisering kan tage pengene ud af hænderne på de kriminelle og banderne, som de senere år har gjort især Aarhus Vest utryg. Samtidig kan forsøgsperioden med autoriserede salgssteder skabe grobund for bedre forebyggelse, påpeges det i forslaget.

- Thomas Medom burde som rådmand for Børn og Unge gå forrest i kampen for at forklare netop børn og unge, hvor farligt og vanedannende hash er. Han er ikke sin opgave voksen med sådan et forslag, mener Gert Bjerregaard og tilføjer, at banderne blot vil kaste sig over andre kriminelle aktiviteter med et legalt, kontrolleret hash-marked.

Det tyder ikke umiddelbart på, at venstrefløjspartierne får flertal for deres kontroversielle forslag. Socialdemokratiet vil ifølge Ekstra Bladets oplysninger i lighed med Venstre vende tommelen ned, og de to partier tilsammen udgør et flertal i Aarhus Byråd.

- Det virker også uigennemtænkt, og jeg ville ikke bryde mig om, at Aarhus blev et fristed for hash-turister. Det ville på ingen måde være en god branding af byen, siger Gert Bjerregaard.

