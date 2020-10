Frie Grønne: Mette F. fører racistisk politik

Statsminister Mette Frederiksen fremfører både racistisk politik og retorik.

Sådan lød det i weekenden fra lederen af partiet Frie Grønne, Sikander Siddique, da han var taler ved en demonstration på Christiansborgs Slotsplads.

- Det er dejligt at se, at så mange mennesker er mødt op for at sige fra over for Mette Frederiksens racistiske politik og retorik, indledte Siddique, der især var imod regeringens forslag om at straffe brud på opholdsforbud med bøder på 10.000 kroner.

- Det er racisme, venner, det er racisme, lød det fra partilederen, der også kaldte ministerholdet for en 'regerings-bande', som nu har bedt politiet om at 'rulle borgerne' (stjæle fra dem, red.) ved at give bøder til unge, hvis de opholder sig på steder, hvor de tidligere har skabt utryghed.

Vil ikke anmelde noget

Siddique vil dog ikke tage konsekvensen af sin opsigtsvækkende racisme-anklage og anmelde statsministeren.

Det er ellers strafbart ifølge loven, og når nu racismen ifølge Siddique er så åbenlys, så kunne man jo tro, at han ville bruge lovens muligheder.

Men nej.

Ekstra Bladet har spurgt partilederen, hvorfor han ikke har anmeldt noget,

- Jeg gør konstant og hele tiden opmærksom på det ved blandt andet at tale om det i alt mit politiske arbejde, lyder Siddiques forklaring på, hvorfor han ikke har anmeldt regeringens politik.

Demo-arrangør uenig

Mellemfolkeligt Samvirke var medarrangør af demonstrationen. Og her deler man ikke Siddiques bandbulle.

- Vi er ikke enige i, at regeringen fører en racistisk politik eller bruger racistisk retorik. Der er forskel på at være stigmatiserende og racistisk, siger organisationens pressechef Ole Damkjær.

Han understreger dog, at Sikander Siddique godt vil kunne tale ved en af organisationens demonstrationer en anden gang.

Du kan du se interviewet med Sikander Siddique øverst i artiklen.