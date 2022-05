Frie Grønne stemte ikke for eget lovforslag

Frie Grønnes tre folketingsmedlemmer mødte ikke selv op i folketingssalen for at stemme for deres eget lovforslag

For stemte 0, imod stemte 98.

Sådan konkluderes behandlingen af Frie Grønnes lovforslag om plantebaseret og klimavenlig mad i offentlige kantiner 19. maj.

Det betød da også, at der blev trukket på smilebåndet fra flere forvirrede folketingsmedlemmer, der var til stede i salen.

Frie Grønnes Uffe Elbæk, Susanne Zimmer og Sikandar Siddique mødte nemlig ikke engang selv op for at stemme for deres eget forslag.

- Det er en pisseærgerlig fejl, erkender Sikandar Siddique, der er politisk leder for Frie Grønne.

En utopi

I noget af en brandtale til Frie Grønnes landsmøde lørdag talte Sikandar Siddique om, at han fandt det velkomment, når folk omtaler Frie Grønnes projekt som en utopi og en drøm.

Og hvis man ikke stemmer for sine egne lovforslag, så kan det i hvert fald nemt forblive netop en utopi.

Alligevel mener Sikandar Siddique dog, at danskerne skal tage dem alvorligt.

- I dag er politik og Christiansborg gennemsyret af magtfuldkommenhed, hvor det er erhvervslivets interesser og vennetjenester, der er afgørende for, hvordan aftaler ender ud. Dansk politik har brug for en systemkritisk stemme. Venstrefløjen har brug for en systemkritisk stemme, siger Sikandar Siddique til Ekstra Bladet.

Naturmøder over lovforslag

- Er det en del af den systemkritik ikke at stemme for sine egne lovforslag?

- Hvis vi lige skal være fair her, så hænger det sammen med, at der var naturmøde, hvor Susanne (Zimmer, red.) og jeg var clearet, og så skulle Uffe (Elbæk, red.) gennem en større operation, og vi derfor ikke kunne komme. Vi er kun et parti på tre personer. Vi har ikke 40 medlemmer, så vi kan sende en vikar derned. Sådan fungerer det ikke.

- Synes du, det sender det rigtige signal til vælgerne, at I vælger et naturmøde fremfor at stemme for jeres eget lovforslag?

- Jeg tror, at vælgerne derude kan se, hvordan vi knokler dag ind og dag ud, og de kan godt forstå, at vi ikke ligesom de andre partier har 25, 30, 40 medlemmer. Vi er altså kun tre, og vi skal passe samråd, salen og møder. Det er rigtig, rigtig hårdt arbejde. Det tror jeg, vælgerne har fuld, fuld forståelse for.

Medlemmer af Folketinget bliver betalt små 800.000 kr. om året for at passe deres parlamentariske arbejde.

Beklageligt sammenfald

På Twitter har Peter Skaarup (DF) stillet sig undrende overfor, at der var 0 stemmer for lovforslaget.

'Det her er en af de mest mærkværdige afstemninger, jeg har deltaget i. Flere MF'erer (medlemmer af Folketinget, red.) havde fremsat et lovforslag, men ingen stemte for det,' skrev han.

Susanne Zimmer strøg til tasterne for at forklare partiets brøler i Folketingssalen.

'Ja, det er jo Frie Grønnes forslag, men på grund af naturmødet i Hirtshals og en MF's operation er vi totalt clearet i dag. Meget beklageligt sammenfald,' skrev hun til Peter Skaarup.