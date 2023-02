Fritid: Trend kan give dig mere af den

Fritvalgtskonto.

Det lyder som et kedeligt ord for nørder.

Men den kan ende med at give lønmodtagere mere fri fra jobbet, hvis det er det, man ønsker.

Arbejdsmarkedsforsker Nana Wesley Hansen fra Københavns Univsersitet forklarer:

- Fritvalgskontoen er nyskabelsen og den nye trend i overenskomsterne de seneste år. Den giver lønmodtageren mulighed for selv at vælge om de vil have mere i løn, købe sig til frihed eller om det skal gå til pension osv.

Da industrien tidligere på måneden indgik en aftale for de kommende to år blev der fyldt væsentligt flere penge i kontoen.

Den stiger fra syv til ni procent i 2024, hvilket svarer til mere end en månedsløn og dermed får fritidshungrende lønmodtagere endnu bedre mulighed for at veksle lønstigninger til frihed.

- Ordningen løser flere udfordringer. Den kan løfte de laveste indkomstgrupper, som vi ser det nu med inflationen. Men den kan også bruges af eksempelvis ældre medarbejdere til at holde en fridag om ugen. Det er så meget økonomi, der er i ordningen nu, siger Nana Wesley Hansen.

Fritidsbølgen står ikke til at standse

Fritvalgkontoen er særligt interssant ligenu, fordi den gør det endnu sværere at forudse, hvordan danskerne vil opføre sig efter regeringens nedlæggelse af store bededag.

Kontoen kan nemlig være på vej ind i flere andre overenskomster end industriens. Den er også sat i spil blandt offentligt ansatte.

Adskillige økonomer har stillet spørgsmålstegn ved de langsigtede effekter af sløjelsen ad bededagen, blandt andet fordi den historiske trend går imod mere og mere fleksibelt arbejde og mere fritid.

Nana Wesley Hansen ser ikke bededagens afskaffelsen som årsag til fritvalgskontoens vokseværk netop nu.

Men hun påpeger, at kontoen skubber på trenden mod mere fritid.

- Kan afskaffelsen af bededag ændre på, at vi vil arbejde mindre og mindre?

- Jeg kan kun forestille mig, at vi bevæger os mod mere fleksibel arbejdstid og flere individuelle muligheder i overenskomsterne.

- Derfor bliver det spændende at se, hvordan lønmodtagerne vil bruge den her ordning. Der er individuel frihed i det her, som gør det sværere at forudse, hvordan lønmodtagerne vil opføre sig de kommende år.

- Indikationerne i første omgang går imod, at den er blevet brugt til flere penge i lønningsposen, men nu hvor der er kommet mere volumen i den, så må vi se, hvad der sker derude, siger hun.