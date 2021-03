Frygt for alvorlige bivirkninger: 142.000 allerede stukket

OPDATERING: Artiklen er opdateret med SSI's seneste opgørelse over antal danskere, der har fået AZ-vaccinen.

Vaccinen fra Astra Zeneca mod coronavirus er nu sat i bero i Danmark pga. frygt for mulige alvorlige bivirkninger med blodpropper.

Men over 225.000 doser af Astra Zeneca-vaccinen er allerede sendt i omløb i det danske vaccinationssystem pr. 11. marts. Det viser en sammentælling af de leverede doser fra Sundhedsstyrelsens opdaterede vaccinationskalender.

Af disse er det senest opdaterede tal for, hvor mange danskere der rent faktisk er blevet stukket med Astra Zeneca-vaccinen, 142.102 ifølge SSI

Det er primært personer i sundhedssektoren herhjemme, der er blevet vaccineret med Astra Zeneca-doser.

Af Lægemiddelstyrelsens indberetninger fremgår det samtidig, at der 2. marts var kommet 9.269 indberetninger om formodede bivirkninger.

Det svarer til, at der er blevet indberettet bivirkninger for over 10 pct. af de givne Astra Zeneca-doser, da der hos Lægemiddelstyrelsen tages udgangspunkt i de godt 87.600 danskere, der havde fået vaccinen pr. 2. marts.

Lægemiddelstyrelsen har imidlertid kun nået at behandle 274 af disse. Det er uvist, hvor mange der drejer sig om blodpropper.

Fire alvorlige bivirkninger

Men i Lægemiddelstyrelsens rapport over de behandlede indberetninger fra 4. marts fremgår det, at der har været tale om fire alvorlige anafylaktiske reaktioner.

På dette tidspunkt var der dog endnu ikke tale om dødsfald med vaccinen.

Nu stoppes al vaccination med den ellers godkendte vaccine, oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke på Twitter. Årsagen er den mulige sammenkædning mellem potentielt dødelige blodpropper og den britisk producerede vaccine.

Det er dog vigtigt at understrege, at der endnu ikke er påvist nogen sammenhæng. I Storbritannien - det land med den højeste udrulning af AZ-vaccinen - er der ikke fundet tegn på alvorlige bivirkninger.

Danmark har i alt underskrevet ordrer på 2,6 mio. doser Astra Zeneca-vaccine.

