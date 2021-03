Frygter de er hos IS: Fire belgiske børn forsvandt

Det letteste vej ud af al-Hol-lejren er via Islamisk Stat, lyder det fra lederen af en delegation, som nu frygter, at fire belgiske børn er endt hos IS

Tre kvinder og fire børn var som sunket i jorden, da en delegation af læger og psykologer i slutningen af februar skulle have besøgt dem i al-Hol-lejren.

Det fortæller lederen af delegationen, psykologen Gerrit Loots, i et interview med Ekstra Bladet, efter sagen for nylig kom frem i belgiske medier.

Det er uvist, hvor de tre kvinder og deres fire børn befinder sig. Men ifølge Gerrit Loots er det sandsynligt, at de blev udsmuglet af Islamisk Stat.

Ingen har nemlig hørt fra dem, side de forsvandt.

- Når folk flygter fra lejrene, plejer de at kontakte deres familie i hjemlandet, når de kommer til sikrere steder i Syrien, for at sige, at de forsøger at komme hjem. De ringer også løbende på vejen, når de for eksempel når til Tyrkiet. Men i den her sag har der ikke været nogen kontakt overhovedet. Det er bekymrende. De kan være tilbage med IS, siger han.

Sagen eskalerer: 'Stærkt utilfredsstillende'

Den nemmeste vej ud

Gerrit Loots siger samtidig, at han har hørt fra flere kvinder i al-Hol-lejren, at Islamisk Stat er den nemmeste vej ud af lejren. For mens menneskesmuglere er dyre, og flugten er farlig, tilbyder Islamisk Stat at gøre det gratis, forklarer Gerrit Loots.

- Den sikreste og letteste vej ud af lejrene er til Islamisk Stat, forklarer han og uddyber:

- Islamisk Stat har kontorer i lejrene, hvor kvinder kan gå hen og bede om at blive fragtet ud og genbosat i IS-områder. Det er blevet bekræftet af flere af de kvinder, vi har talt med. Det er nemmere at komme ud af lejrene på den måde end ved selv komme ud med en menneskesmugler, siger Gerrit Loots.

Udenrigsminister Jeppe Kofod er kommet under massivt pres, efter han ikke ville hverken be- eller afkræfte Ekstra Bladets afsløringer. Foto: Jens Dresling, Polfoto

Ekstra Bladet har den seneste uge afsløret, at FE i september delte oplysninger med regeringen om, at IS smugler børn ud af lejrene.

Fredag var tre ministre indkaldt til hastemøde i Udenrigspolitik Nævn om sagen. Men politikerne fik ifølge Radikale Venstre, Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti og Lars Løkke Rasmussen intet nyt at vide.

Mere radikalisering

Gerrit Loots har besøgt lejrene i Syrien flere gange de seneste år. Han ser en tydelig forværring af situation. Islamisk Stat vinder frem, kurderne mister kontrollen over lejrene, og kvinder og børn er i fare, forklarer han.

- Vi ved, at radikaliseringen er blevet større og større i lejren, blandt andet på grund af frustrationen og vrede mod de europæiske lande. Mange tror ikke længere på, at de kommer hjem, så det leder til meget mere radikalisering, forklarer han.

Delegationen skulle blandt andet have taget dna-prøver af børnene, så de – hvis det blev aktuelt – kunne bevise slægtskab. Den belgiske regering har for nylig meldte ud, at den vil tage alle børn hjem fra lejrene.

Massivt pres på Kofod: Kaldt i afgørende samråd