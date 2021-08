Fuld af Wamm-en luft: Verdens kedeligste

Der er ikke mange penge at forhandle om i finansloven for regeringens støttepartier. BoligJobordning står for skud

Man skulle langt efter nye investeringer og tiltag i regeringens finanslovsforslag.

Derfor står regeringens støttepartier måbende tilbage. Deres ønskes risikrerer at fordufte op i den varme luft.

Især vreden fra regeringens trofaste støtter i SF, må gøre ondt.

'Regeringens finanslov er lidt som en tynd kop the på en morgen, hvor man mest af alt har brug for en stærk jordemoderkaffe. Vi står med enorme udfordringer i folkeskolen, på fødegangene, børnefattigdom - med gift i vores drikkevand. Det kræver investeringer,' skriver formand Pia Olsen Dyhr (SF) på Twitter.

Samme sted kalder partiets finansordfører, Lisbet Bech-Nielsen, forslaget for 'verdens kedeligste finanslovsforlslag'. Hvor er pengene til at redde klimaet?

Mai Villadsen (EL) kalder regeringens prioriteringer 'dybt bekymrende', og mener, at finanslovsforlslaget ignorerer den grønne omstilling.

Heller ikke i den anden side af folketingssalen er - ganske forudsigeligt - smilene brede.

Venstres finansordfører Troels Lund Poulsen efterlyser midler til den grønne omstilling og manglen på arbejdskraft.

Støttepartier vil fjerne boligjobordningen

Finansminister Nicolai Wammen (S) lagde på dagens pressemøde vægt på, at man har flere tiltag udenfor finansloven, som arbejder for at sænke den danske udledning af CO2 heriblandt enrgiøerne og målsætningen om 70 procents CO2 -reduktion i 2030.

Nicolai Wammen pointerede, at der var 1,2 milliarder kroner, som var oppe til forhandling - regeringen ser dog gerne, at en del af de penge kommer til at gå til velfærd.

Et af de steder, hvor støttepartierne ser en mulig finansiering af den grønne omstilling, er en afskaffelse af boligjobordningen - også kendt som håndværkerfradraget.

Regeringens foreslår i sit finanslovsforslag en lempelse af fradraget, så det vender tilbage til 2020-satsen, hvor man kunne trække 6.200 kroner fra for serviceydelser og 12.500 kroner for håndværkerydelser.

Støttepartierne ser gerne, at man helt fjerner ordningen, og i stedet bruger pengenen på den grønne omstilling.

- Vi lægger op til at beholde boligjobordningen, nogle partier vil fjerne den helt. Den tager vi ved forhandlingsbordet, sagde finansministeren på dagens pressemøde.

Forhandlingerne starter først for alvor til november efter kommunalvalget.