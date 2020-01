Fup i Mettes fattig-video

'Et socialt eksperiment' med 'tilfældige unge'.

Sådan har Socialdemokratiet selv beskrevet en meget omtalt video, hvor 11 unge statister og statsminister Mette Frederiksen (S) optræder i en sportshal i Brøndby for at sætte fokus på ulighed blandt børn.

Statisterne er rekrutteret blandt 10.-klasserne på en skole i Brøndby, har Socialdemokratiets politiske ordfører Jesper Petersen, tidligere forklaret.

Men nu viser det sig, at kun to af de 11 medvirkende foran Mette Frederiksen er elever fra skolen.

Det oplyser skolen - 10. klasseskolen UCN i Brøndby - til Ekstra Bladet. Og det bekræfter Socialdemokratiet.

Resten af de medvirkende unge er rekrutteret fra regeringspartiets egne geledder i form af Socialdemokratiets ungdomsparti, DSU.

I kampagnefilmen forsikrer Mette Frederiksen, at hun vil hjælpe de unge, der eksempelvis har oplevet af blive "diskrimineret på baggrund af hudfarve".

Og videoen, som kom i kølvandet på Mette Frederiksens nytårtale, er efterfølgende blevet kritiseret for ikke at have en eneste ung med indvandrerbaggrund blandt de medvirkende i sportshallen på den københavnske Vestegn.

Men det var altså alt sammen tilfældighedernes spil, lød forklaringen fra Jesper Petersen.

Og selvom det nu viser sig, at stort set alle statister faktisk er hentet via DSU, så fastholder Socialdemokratiet den forklaring.

Partiets presseafdeling oplyser i en mail til Ekstra Bladet, at de unge partimedlemmer ikke på forhånd var blevet screenet eller briefet om, hvad de skulle i kampagnevideoen, lyder begrundelsen.

Desuden understreges det, at en af DSU'erne havde "synlig minoritetsbaggrund", og at vedkommende ville have taget fire andre med "synlig minoritetsbaggrund" med til optagelserne.

Men de mødte ikke op, da filmen skulle optages, skriver presseafdelingen.

Høje hæle i hallen

I videoen læser den tidligere formand for Børnerådet Per Larsen en række udsagn op for de unge. Og de bliver bedt om at gå to skridt frem, hvis de eksempelvis "kan få hjælp til lektierne derhjemme" eller hvis de "aldrig har være flov over at vise dit hjem frem for venner".

Og nede for enden af sportshallen står Mette Frederiksen i højhælede støvler på halgulvet klar til at hjælpe de svageste unge med at klare sig bedre i livet.

Blandt andet gør Mette Frederiksen sig til talsmand for at hjælpe de unge, der har "følt sig fattige".

Ikke desto mindre har statsministeren tidligere fra Folketingets talerstol understreget, at man i hendes øjne ikke er "reelt fattig", hvis en børnefamilie har over 20.000 kroner til sig selv om måneden.

