Fyret af Mette: Nu reagerer de

I dag er Danmarks nye regering og de nye ministre blevet præsenteret.

Det betød et goddag til en del nyt blod, men også et farvel til ni af de nuværende socialdemokratiske ministre.

Det drejer sig om Jeppe Kofod, Astrid Krag, Rasmus Prehn, Trine Bramsen, Simon Kollerup, Lea Wermelin, Flemming Møller Mortensen, Jesper Petersen og Christian Rabjerg Madsen.

Og nu er der flere af de afgående ministre, der har reageret på de sociale medier.

- Det har ikke gavnet

Rasmus Prehn går af som fødevare-, landbrug- og fiskeriminister. Han har i den seneste tid i sine embedsperioder været særligt i mediernes søgelys på grund af en række bilagsager, som Ekstra Bladet blandt andre har afdækket.

Prehn har ikke umiddelbart offentliggjort nogen reaktion på de sociale medier, men over for DR kan han ikke afvise, at bilagssagerne har spillet en rolle i Mette Frederiksens beslutning om at afsætte ham.

- Det har i hvert fald ikke gavnet. Det er helt sikkert, men jeg tænker, at selv om de ikke havde været der, så havde det også været svært, siger han.

Stikpille?

Trine Bramsen går af som transport- og ligestillingsminister, og hun skriver, at hun er stolt over det arbejde, hun har lavet.

Dog kunne det også tyde på, at hun måske sender en lille stikpille i retning af den nye regeringskonstruktion. I hvert fald skriver hun, at Ligestillingsministeriet er 'blevet blåt'. Det gør hun, da posten skal overtages af Venstres Marie Bjerre (V).

'Ligestilling endte med at blive et blåt ministerium. Og så var det jo svært at fortsætte, selv om jeg synes, der er meget mere, der skal tages fat om. Heldigvis kan det arbejde fint fortsætte i Folketinget.'

'Tak for denne gang'

Jeppe Kofod, der går af som udenrigsminister, har også reageret.

Han gør det helt kort på Twitter, hvor han skriver, at det har været en ære at være i embedet, og 'tak for denne gang'.

'Vemodigt'

Astrid Krag, som går af som social- og ældreminister, skriver at det har været en ære at være en del af den tidligere regering.

Hun skriver dog også, at 'det bliver vemodigt' at give stafetten videre.

'Senere i dag videregiver jeg stafetten til hele to kollegaer i Social- og Ældreministeriet. Og siger en kæmpe tak til de dygtige medarbejdere, som har knoklet sammen med mig de sidste tre et halvt år.'

'Det bliver vemodigt - det ved jeg af erfaring - men mest af alt er det dejligt at arbejdet fortsætter for at sikre mere værdighed for de mest udsatte og tryghed for de ældre.'

'Sjovere før'

Simon Kollerup, som går af som erhvervsminister, skriver også, at han har været glad for sin tid som erhvervsminister



Han skriver dog også, at det var sjovere for tre et halvt år siden, da han skulle til dronningen.

'På vej til Dronningen.'

'Det var selvfølgelig noget sjovere for 3,5 år siden, men det får ikke love at skygge over min oprigtige glæde ved, at vi nu endelig har fået en bred regering i Danmark.'

'Ked af at give slip'

Lea Wermelin, som afgår som miljøminister, fortæller også sine følgere på Facebook, at hun har været glad for sin tid som miljøminister.

Men hun er samtidig 'ked af at skulle give slip'.

'Jeg har selv været utrolig glad og stolt over at være minister for vores natur og miljø de sidste tre et halvt år, og det var stort at blive ringet op af statsministeren dengang, efter bare en enkelt periode i Folketinget.'

'Og helt ærligt. Selvfølgelig er jeg ked af at skulle give slip på den. Men når nu det skal være, så er det jo ikke det værste at overlade naturkrisen til den, der fik os godt igennem coronakrisen.'

'Tilfreds'

Christian Rabjerg Madsen, som afgår som indenrigs- og boligminister, er udelukkende optimistisk i sin reaktion.

Han skriver, at han er 'tilfreds med, hvad han nåede som minister.' og at 'han ser frem til nye spændende opgaver i Folketinget.'

Ud over de nævnte afgår Flemming Møller Mortensen og Jesper Petersen også som ministre, men de er altså endnu ikke kommet med nogen offentlig reaktion på overdragelsen af deres ministerier, som skal ske senere i dag.

Ekstra Bladet forsøger at få kommentarer fra alle de afgående ministre i løbet af dagen.

