Fyret få dage efter kommunal julefrokost

Borgmesteren vil hverken be- eller afkræfte, at der er sammenhæng mellem fyringen og julefrokosten

Næstkommanderende embedsmand i Nyborg Kommune Søren Møllegaard er fratrådt sin stilling.

Det skriver Nyborg Kommune i en pressemeddelelse.

Vicekommunaldirektøren Søren Møllegaard fratræder med øjeblikkelig virkning. Ifølge kommunen fordi han har 'udvist en adfærd, der ikke er forenelig med stillingen som vicekommunaldirektør’.

Ifølge Fyens Stiftstidende kommer fyringen et par dage efter en kommunal julefrokost, hvor Søren Møllegaard ifølge avisens oplysninger 'var blandt de til dels meget feststemte deltagere'.

- Det kan jeg hverken be- eller afkræfte, da der er tale om en personalesag. Det, jeg kan sige, er, at jeg er ked af, at der er udvist en adfærd, der ikke er forenelig med stillingen. Det tager vi alvorligt og reagerer på. Og nu lægger vi alle vores kræfter i at få alle vores gode medarbejdere videre, siger borgmester Kenneth Muhs til Fyens Stiftstidende.

På et lukket, ekstraordinært byrådsmøde blev det efterfølgende besluttet, at kommunen skal iværksætte en undersøgelse af kommunen som arbejdsplads.

- Undersøgelsen, som vi sætter i gang, skal sikre, at vi har den samarbejdsform, omgangsform og kultur, vi ønsker, siger borgmester Kenneth Muhs i pressemeddelelsen.

I pressemeddelelsen fra kommunen fremgår det også, at fratrædelsen sker efter 'gensidig aftale'.