Fyret kommunaldirektør kræver millioner af Fredericia Kommune

I marts vedtog byrådet i Fredericia at bortvise sin kommunaldirektør Annemarie Schou Zacho-Broe. Ifølge sin kontrakt havde hun ret til 18 måneders løn, cirka tre millioner kroner, ved en opsigelse. Men hun fik ikke en krone. Nu skal en højesteretsdommer så afgøre, om bortvisningen var korrekt, skriver TV SYD.

DJØF har i dag indgivet et klageskrift om uberettiget bortvisning på vegne af Annemarie Schou Zacho-Broe. Det oplyser hendes advokat Pernille Backhausen.

- Der er i dag startet en voldgift, efter vi har indgivet klageskriftet om uberettiget bortvisning. Af respekt for processen og for at give kommunen lejlighed til at svare på vores kritikpunkter, ønsker vi for nuværende ikke at offentliggøre klageskriftet. Af samme årsager har vi for nuværende ikke yderligere kommentarer til sagen, skriver Pernille Backhausen i en mail til TV SYD.

Udover lønkravet vil DJØF kræve 100.000 kroner i erstatning for tort. Det skyldes, at kommunen også anmeldte Annemarie Schou Zacho-Broe til politiet. Det skyldtes en mistanke om, at hun og eks-borgmester Jacob Bjerregaard havde en så nær relation, at det gjorde dem inhabile.

Denne mistanke kom blandt andet frem, da firmaet Horten udførte en advokatundersøgelse for Fredericia Kommune. DJØF har tidligere meldt ud, at 'Advokatfirmaet Horten ikke i de materielle sager mener, at Annemarie Zacho-Broe har overtrådt nogle regler eller fundet dokumentation for en relation mellem borgmesteren og kommunaldirektøren, der har medført problemer med habiliteten'.

Beslutningen om at bortvise Annemarie Schou Zacho-Broe foregik 29. marts på et lukket byrådsmøde. Hun var blevet hjemsendt 5. januar uden en officiel begrundelse.

På et pressemøde i marts understregede Fredericias borgmester Steen Wrist (S), at der ikke ville blive betalt så meget som én krone til den fyrede kommunaldirektør.