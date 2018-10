Fyrværkeriskader blandt tilskuere er eksploderet: Minister må skride til handling

Nu er der ikke længe til at den danske befolkning igen kan rende rundt med en champagneflaske i hånden og fyre op for raketter og batterier. Der er dog sket en stigning i antallet af skader blandt tilskuer til fyrværkeri nytårsaften.

Faktisk overstiger antallet af skader blandt tilskuere for første gang antallet af skader blandt dem, der rent faktisk står med cigaren i hånden og antænder fyrværkeriet. Det viser helt nye tal, som Erhvervsministeriet har fremlagt.

Socialdemokraterne har derfor afkrævet erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) en redegørelse for udviklingen, og bud på, hvad regeringen vil gøre for at reducere antallet af skader.

- Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at regeringen sidder med hænderne i skødet, mens vi kan se, at der de seneste år er sket en eksplosion i, hvor mange tilskuere til fyrværkeri, der kommer til skade midt i nytårsfesten, lyder det fra sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S) til Ekstra Bladet.

Sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S) er bekymret over udviklingen i antallet af skader blandt tilskuere til lovligt fyrværkeri. Han har afkrævet svar fra erhvervsminister Rasmus Jarlov (K). - Hvis den udvikling ikke kan få den ansvarlige minister op af stolen, så ved jeg ikke, hvad der kan. Hvor mange skal komme til skade, før regeringen vågner?, siger Flemming Møller Mortensen til Ekstra Bladet. Foto: Marcus Trappaud Bjørn

108 mennesker blev ved indgangen til 2018 skadet som tilskuere til lovligt fyrværkeri imod 107 mennesker, der kom til skade ved selv at tænde fyrværkeri.

Her kan du dykke helt ned i udviklingen for skader ved lovligt fyrværkeri. Kilde: Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense Universitetshospital for Erhvervsministeriet

Det er trist

Erhvervsminister Rasmus Jarlov har ikke noget bud på, hvorfor antallet af tilskuere, der får fyrværkeri-skader er steget, men regeringen tager stigningen 'alvorligt', siger han.

- Jeg synes, det er trist. Det viser, at der stadig er en del at arbejde med i forhold til at få folk til at tage fyrværkeri lidt mere alvorligt, siger Rasmus Jarlov til Ekstra Bladet.

- Men vil I gøre noget mere markant over for det her med tilskuer, det går ud over, der kan jo også være børn i blandt?

- Vi øger kontrollen ret markant over for salgsstederne, så vi kan få elimineret ulovligt og farligt fyrværkeri. Så fortsætter vi med en informationsindsats, som jeg tror, er det vigtigste. Det vigtigste er, at vi får skabt en kultur om, at man passer på sig selv nytårsaften og tager det alvorligt.

- Men det ord nævnte du ret mange gange på samrådet - informationsindsats - men har vi ikke set et hav af den slags kampagner, er der noget nyt i det?

- Nej, det har vi også gjort før. Og det fortsætter vi med. Vi skal hele tiden målrette det, de grupper, som er mest udsat. Der er blevet lavet nogle rigtig gode kampagner. Sikkerhedsstyrelsen er kommet bredt ud med de her kampagner, som har mange millioner visninger på sociale medier. Det tror jeg på, er det vigtigste vi kan gøre, siger ministeren.

- Er der nogle nye initiativer i forhold til at det går hårdt ud over tilskuer til fyrværkeri i forhold til skader? Sætter I særligt ind der?

- Der lader jo til at være et behov for også at få folk til at beskytte sig selv, selvom de ikke står med fyrværkeri i hånden. Det kan være at tage sikkerhedsbriller på, hvis man bevæger sig et sted, hvor der er meget fyrværkeri. Så det er jo nok der, at kampagnerne skal målrettes. At have fokus på det problem.

- Har du tænkt på at se til Norge, der har de haft et forbud mod traditionelle raketter siden 2008?

- Det ønsker vi ikke. Vi ved godt, at der er forbud mod raketter i Norge, og selvfølgelig ville man kunne nedbringe fyrværkeriskader, hvis man forbød fyrværkeri. Det er jeg ikke i tvivl om. Men vi ønsker ikke at forbyde folk at fejre nytårsaften med fyrværkeri, siger Rasmus Jarlov.

Fakta om fyrværkeri Der må købes fyrværkeri fra 15. december til 31. december. Fyrværkeriet må dog kun anvendes mellem 27. december og 1. januar. Antallet af tilskuere til lovligt fyrværkeri er tredoblet inden for de seneste fem år. Da vi gik ind i 2018 var det første gang nogensinde at antallet af fyrværkeriskader blandt tilskuere oversteg skader blandt dem, der tænder fyrværkeri. Der var 220 skader i alt i 2017/2018. Sikkerhedsstyrelsen fem råd til omgang med fyrværkeri: Brug altid beskyttelsesbriller.

Brug kun godkendt og aldrig hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri.

Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden.

Hold sikkerhedsafstanden og læn dig ikke ind over fyrværkeriet.

Gå aldrig tilbage til en fuser. Kilde: www.politi.dk, Erhvervsministeriet

Kig til nabolandene

Socialdemokraterne mener i modsætning til ministeren, at regeringen skal se til vores nabolande i forhold til at få antallet af skader ned. Antallet af fyrværkeriskader er faldet fra 155 til 58 skader om året i Norge efter at de indførte et forbud mod traditionelle raketter.

- Vi mener, man bør skele til, hvad man har gjort i de andre nordiske lande. Jeg forstår simpelthen ikke, at ministeren ikke vil kigge seriøst på, hvad man gør i vores nabolande, siger Flemming Møller Mortensen.

Han siger dog til Ekstra Bladet, at han er glæder sig over visse af ministerens svar efter samrådet.

- Jeg er utrolig glad for, at vi har sat opmærksomhed problemet, og det synes jeg også ministeren responderer på. Der, hvor det ser lidt fattigt ud for regeringen, det er, hvad de egentlig gør yderligere. Jeg synes, det er rigtig svært at få ministeren til at erkende, at det her virkelig går i den gale retning.

- Ministeren fokuserede på at fire personer i det samlede antal af personer, der kommer til skade, det er et fald. Det ville jeg ikke have turde at sige som minister, siger Flemming Møller Mortensen.